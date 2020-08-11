Третя доба протестів у Білорусі: силовики затримали журналіста

“У Бресті ОМОН жорстко затримав кореспондента Tut.By. Про це нам повідомили очевидці. Зв’язку зі Станіславом редакція зараз немає. У Мінську на Пушкінській постраждав відеооператор Tut.By Всеволод Зарубін, напали і на фотографа Tut.By Вадима Заміровського”, — йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, на Станіслава накинулись близько 10 співробітників ОМОНу. Він був в жилеті з великим написом з обох сторін — що він представник преси. Він також кричав під час затримання, що він представник преси.

“Було схоже, що на нього кидалися цілеспрямовано — інших журналістів, які йшли поруч, не чіпали”, — кажуть очевидці.

Нагадаємо, в білоруському Мінську на дахах будинків в районі, де 9 серпня був епіцентр демонстрацій, були помічені снайпери.