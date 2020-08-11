В Минске на крышах домов заметили снайперов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В белорусском Минске на крышах домов в районе, где 9 августа был эпицентр демонстраций, были замечены снайперы. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram-канал "Наша Ніва".
"На крышах домов вокруг Стеллы в Минске, где 9 августа был эпицентр демонстрации против фальсификации выборов, были замечены снайперы - (сообщают - ред.) свидетели", - говорится в сообщении.
Кроме этого, на одном из Telegram-каналов появилось фото снайпера.
"На одном из зданий Минска обнаружен снайпер!" - говорится в сообщении под фото.
Напомним, по данным СМИ, власти Беларуси на фоне протестов, начавшихся в воскресенье, 9 августа, планируют полностью отключить связь в стране и ввести комендантский час.
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Как сообщал УНН, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Между тем, белорусов призвали выходить на улицы, в сети даже была распространена стратегия протеста. Отметим, что в связи с протестами в Минске закрыли семь станций метро.