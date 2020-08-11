Власти Беларуси намерены полностью отключить связь и ввести комендантский час - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Власти Беларуси на фоне протестов, начавшихся в воскресенье, 9 августа, планируют полностью отключить связь в стране и ввести комендантский час. Об этом сообщает Telegram канал "Усы Лукашенко", отмечая при этом, что информация является неподтвержденной, передает УНН.
Так, отмечается, что в 17:00 собирали совещание Совета безопасности.
"С 18:00 11.08 - отключение связи полностью, с 12.08 - комендантский час. Информация неподтвержденная", - говорится в сообщении канала.
Об отключении сигнала с 18:00 сообщал также Telegram-канал "Беларусь | Медвежонок".
Отметим, ранее собственные источники в Минске сообщили УНН о том, что в Беларуси планируется полное отключение связи с 16:00, но позже эта информация не подтвердилась.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.