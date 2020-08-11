Влада Білорусі має намір повністю відключити зв'язок і ввести комендантську годину - ЗМІ

Так, відзначається, що о 17:00 збирали нараду Ради безпеки.

"З 18:00 11.08 - відключення зв'язку повністю, з 12.08 - комендантська година. Інформація непідтверджена", - йдеться в повідомленні каналу.

Про відключення сигналу з 18:00 повідомляв також Telegram-канал "Беларусь | Медвежонок".

Відзначимо, раніше власні джерела в Мінську повідомили УНН про те, що в Білорусі планується повне відключення зв'язку з 16:00, але пізніше ця інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з яким переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестуючих з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.