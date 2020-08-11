В сети сообщают об отключении мобильного интернета в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В белорусском Минске начались проблемы с мобильным интернетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tut.by.
"Наши журналисты из Минска сообщают, что начались проблемы с мобильным интернетом. Сложности отмечают в районе цирка, площади Победы, рядом с Мотовелозаводом, на проспекте Дзержинского. Есть проблемы с передачей данных у всех трех мобильных операторов", - говорится в сообщении.
Добавим, что в Telegram-канале "Мая краіна Беларусь" говорится, что "подписчики сообщают, что во всех областных центрах страны полностью пропал мобильный интернет".
Напомним, по данным СМИ, власти Беларуси на фоне протестов, начавшихся в воскресенье, 9 августа, планирует полностью отключить связь в стране и ввести комендантский час.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.