У мережі повідомляють про відключення мобільного інтернету у Білорусі

"Наші журналісти з Мінська повідомляють, що почалися проблеми з мобільним інтернетом. Складнощі помічають у районі цирку, площі Перемоги, поряд з мотовелозаводом, на проспекті Дзержинського. Є проблеми з передачею даних у всіх трьох мобільних операторів", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що у Telegram-каналі "Мая Краіна Беларусь" йдеться, що "підписники повідомляють, що в усіх обласних центрах країни повністю пропав мобільний інтернет".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, влада Білорусі на тлі протестів, що почалися в неділю, 9 серпня, планує повністю відключити зв'язок в країні та ввести комендантську годину.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з яким переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестуючих з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих.

В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.