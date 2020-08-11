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У Мінську на дахах будинків помітили снайперів

У Мінську на дахах будинків помітили снайперів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У білоруському Мінську на дахах будинків у районі, де 9 серпня був епіцентр демонстрацій, були помічені снайпери. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Telegram-канал "Наша Ніва".

"На дахах будинків навколо Стелли у Мінську, де 9 серпня був епіцентр демонстрації проти фальсифікації виборів, були помічені снайпери - (повідомляють - ред.) свідки", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, на одному з Telegram-каналів з'явилося фото снайпера.

"На одному з будинків Мінська виявлений снайпер!" - йдеться в повідомленні під фото.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, влада Білорусі на тлі протестів, які почалися в неділю, 9 серпня, планують повністю відключити зв'язок в країні та ввести комендантську годину.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У мережі повідомляють про відключення мобільного інтернету в Білорусі

Як повідомляв УНН, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих.

У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Тим часом, білорусів закликали виходити на вулиці, в мережі навіть була поширена стратегія протесту. Зазначимо, що у зв'язку з протестами в Мінську закрили сім станцій метро.

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