Бангладеш охопила лихоманка денге: понад 100 смертей, 24 тисячі інфікованих

У Бангладеш зафіксовано понад 100 смертей від лихоманки денге, а кількість заражених сягає понад 24 тисячі. Медики попереджають про загрозу ще більшого поширення хвороби в серпні, що може призвести до критичної ситуації в країні, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Як зазначає видання, у Бангладеш спостерігається сплеск випадків захворювання та смертності від лихоманки денге, і експерти охорони здоров'я попереджають, що "серпень може призвести до ще серйознішого спалаху хвороби, що передається комарами, якщо не буде вжито термінових заходів".

За офіційними даними, "з початку року від лихоманки денге померла 101 людина, а інфікованих – вже 24 183", що створює серйозне навантаження на й без того перевантажену систему охорони здоров'я країни.

Різке зростання смертності супроводжується сплеском випадків захворювання. У серпні від лихоманки денге вже померло дев'ятнадцять людей. При цьому у липні зафіксовано 41 смерть, що більш ніж удвічі більше, ніж у червні (19 смертей).

"Ситуація критична. Вірус поширений по всій країні, і без активного втручання лікарні будуть перевантажені", – сказав Кабірул Башар, ентомолог з Університету Джахангірнагара.

"У серпні може бути щонайменше втричі більше випадків, ніж у липні, а пік цих показників потенційно досягне у вересні", - додав він.

Медичні працівники закликають людей користуватися засобами від комарів, спати під захисними сітками та уникати стоячої води, де розмножуються комарі.

"Нам потрібні скоординовані обприскування та акції з прибирання в громаді, особливо в зонах високого ризику", - зазначив Башар.

Доповнення

Експерти пояснюють, що зміна клімату разом із теплою, вологою погодою та періодичними дощами створили ідеальні умови для розмноження комарів Aedes, які є переносниками вірусу денге.

Хоча Дакка залишається головним осередком поширення хвороби, її пік вже охопив усю країну. Значна кількість випадків зафіксована поза столицею, що створює додаткове навантаження на сільські медичні заклади, де обмежені можливості для лікування важких форм захворювання.

Лікарі наголошують, що раннє звернення за медичною допомогою є критично важливим. Сильний біль у животі, блювота, кровотечі або надмірна втома мають стати приводом для негайного звернення до лікарні, щоб знизити ризик ускладнень або смерті.

Оскільки пік сезону денге ще попереду, фахівці наголошують, що активна участь громад, поряд із державними заходами з контролю над комарами, матиме вирішальне значення для запобігання одному з найсерйозніших спалахів хвороби в історії Бангладеш.

Найсмертоноснішим роком був 2023-й, коли зареєстрували 1705 смертей і понад 321 тисячу випадків зараження.

