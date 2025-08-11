Бангладеш охватила лихорадка денге: более 100 смертей, 24 тысячи инфицированных

В Бангладеш зафиксировано более 100 смертей от лихорадки денге, а число зараженных достигает более 24 тысяч. Медики предупреждают об угрозе еще большего распространения болезни в августе, что может привести к критической ситуации в стране, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечает издание, в Бангладеш наблюдается всплеск случаев заболевания и смертности от лихорадки денге, и эксперты здравоохранения предупреждают, что "август может привести к еще более серьезной вспышке болезни, передаваемой комарами, если не будут приняты срочные меры".

По официальным данным, "с начала года от лихорадки денге умер 101 человек, а инфицированных – уже 24 183", что создает серьезную нагрузку на и без того перегруженную систему здравоохранения страны.

Резкий рост смертности сопровождается всплеском случаев заболевания. В августе от лихорадки денге уже умерло девятнадцать человек. При этом в июле зафиксирована 41 смерть, что более чем вдвое больше, чем в июне (19 смертей).

"Ситуация критическая. Вирус распространен по всей стране, и без активного вмешательства больницы будут перегружены", – сказал Кабирул Башар, энтомолог из Университета Джахангирнагара.

"В августе может быть по меньшей мере втрое больше случаев, чем в июле, а пик этих показателей потенциально достигнет в сентябре", - добавил он.

Медицинские работники призывают людей пользоваться средствами от комаров, спать под защитными сетками и избегать стоячей воды, где размножаются комары.

"Нам нужны скоординированные опрыскивания и акции по уборке в сообществе, особенно в зонах высокого риска", - отметил Башар.

Дополнение

Эксперты объясняют, что изменение климата вместе с теплой, влажной погодой и периодическими дождями создали идеальные условия для размножения комаров Aedes, которые являются переносчиками вируса денге.

Хотя Дакка остается главным очагом распространения болезни, ее пик уже охватил всю страну. Значительное количество случаев зафиксировано вне столицы, что создает дополнительную нагрузку на сельские медицинские учреждения, где ограничены возможности для лечения тяжелых форм заболевания.

Врачи подчеркивают, что раннее обращение за медицинской помощью является критически важным. Сильная боль в животе, рвота, кровотечения или чрезмерная усталость должны стать поводом для немедленного обращения в больницу, чтобы снизить риск осложнений или смерти.

Поскольку пик сезона денге еще впереди, специалисты подчеркивают, что активное участие общин, наряду с государственными мерами по контролю над комарами, будет иметь решающее значение для предотвращения одной из самых серьезных вспышек болезни в истории Бангладеш.

Самым смертоносным годом был 2023-й, когда зарегистрировали 1705 смертей и более 321 тысячи случаев заражения.

