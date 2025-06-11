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Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их
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12:47 • 2212 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

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Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Киев • УНН

 • 2018 просмотра

Летом активизируются комары и мошки, укусы которых могут вызвать аллергию, воспаление и инфекции. Дерматолог рассказала, как защититься и что делать при укусах.

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Укусы комаров и мошек могут вызвать сильную аллергическую реакцию, воспаление или даже инфицирование. Мошки часто доставляют больше неприятностей. Об этом сообщила журналисту УНН дерматолог Медицинского дома Odrex Валентина Торгана и рассказала, что делать в случае укуса.

Какая опасность от укуса мошек и комаров?

Дерматолог Торгана отметила, что, на первый взгляд - это только зуд и покраснение. Но в отдельных случаях укусы насекомых могут вызвать сильную аллергическую реакцию, воспаление или даже инфицирование.

Мошки часто доставляют больше неприятностей, чем комары: они буквально выгрызают микроранку в коже, а их слюна провоцирует мощную воспалительную реакцию - с выраженным отеком, зудом, болью, покраснением, а иногда и нагноением. Что касается инфекций: комары нашего региона не являются переносчиками заболеваний типа малярии или лихорадки Западного Нила (это не эндемично), но в Украине фиксировались единичные случаи дирофиляриоза - паразитарной инфекции, которую могут передавать комары

- рассказала Торгана.

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Для какой категории людей укусы комаров и мошек  могут быть более опасны

Торгана перечислила категории людей для которых  укусы могут быть более опасны:

  • дети - кожа детей нежнее, а иммунная система может реагировать сильнее;
    • аллергики - особенно с анафилактическими реакциями в анамнезе;
      • люди с иммунодефицитом или хроническими воспалительными заболеваниями кожи (атопический дерматит, экзема) - выше риск инфицирования после расчесывания мест укусов.

        Что нельзя делать при укусах комаров и мошек

        Торгана подчеркнула, что самое главное - не расчесывать место укуса.

        Это существенно снижает риск осложнений. Не стоит "царапать" место укуса или делать так называемый "крестик" ногтями - это не имеет лечебного эффекта, но значительно повышает риск инфицирования и может ухудшить состояние. Также не стоит использовать горячую воду в местах укусов, так как это может привести к увеличению зуда и отека

        - отметила дерматолог.

        Торгана советует промыть место укуса прохладной водой и обработать антисептиком (например, хлоргексидином или октенидином), чтобы снизить риск присоединения вторичной бактериальной инфекции. После антисептической обработки рекомендуется нанести средство с противозудным действием - например, гель с диметинденом или дифенгидрамином.

        Что делать, когда человек очень сильно расчесал укус комара?

        Сначала промыть кожу прохладной водой с мылом. Затем - обработать антисептиком, в дальнейшем нанести средство, которое уменьшит воспаление и защитит кожу. Хорошо, если есть крем или мазь с антибиотиком (также можно наносить их прохладными - держать в дверце холодильника). В случае выраженного отека или сильного зуда можно принять антигистаминный препарат (цетиризин, биластин или другие по возрасту и показаниям). Если появляется нагноение, сыпь распространяется или симптомы не проходят в течение нескольких дней - стоит обратиться к врачу для осмотра и коррекции лечения

        - сказала Торгана.

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        Подбор безопасных и действенных средств защиты от комаров

        Торгана отметила, что для эффективной защиты от комаров и мошек стоит выбирать репелленты с доказанной эффективностью.

        По ее словам, основные действующие вещества, которые рекомендуют современные протоколы:

        • DEET (N, N-диэтилтолуамид) - хорошо изучен, эффективен. Безопасен в концентрациях до 30% для взрослых и до 10% - для детей;
          • Икаридин (пикаридин) - менее раздражает кожу, имеет более приятный запах;
            • IR3535 - мягкий репеллент, подходит даже для детей;
              • Эвкалиптол, лимонное эвкалиптовое масло - природные альтернативы, но менее длительный эффект.

                Дерматолог подчеркнула, что спреи и кремы с этими компонентами безопасны, если использовать их по инструкции:

                • не наносить на поврежденную кожу или слизистые;
                  • не распылять возле глаз;
                    • после прогулки - обязательно смыть.

                      "Для детей до 2 лет и беременных женщин - подбор средства лучше согласовывать с врачом", - отметила Торгана.

                      Анна Мурашко

                      Анна Мурашко

                      ОбществоЗдоровье
                      Европа
                      Украина
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                      Gas TTF
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