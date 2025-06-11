Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх

Укуси комарів та мошок можуть спричинити сильну алергічну реакцію, запалення або навіть інфікування. Мошки часто завдають більше неприємностей. Про це повідомила журналісту УНН дерматологиня Медичного дому Odrex Валентина Торган та розповіла, що робити у разі укусу.

Яка небезпека від укусу мошок та комарів?

Дерматологиня Торган зазначила, що, на перший погляд - це лише свербіж і почервоніння. Але в окремих випадках укуси комах можуть спричинити сильну алергічну реакцію, запалення або навіть інфікування.

Мошки часто завдають більше неприємностей, ніж комарі: вони буквально вигризають мікроранку в шкірі, а їхня слина провокує потужну запальну реакцію - із вираженим набряком, свербежем, болем, почервонінням, а іноді й нагноєнням. Щодо інфекцій: комарі нашого регіону не є переносниками захворювань типу малярії чи лихоманки Західного Нілу (це не ендемічно), але в Україні фіксувалися поодинокі випадки дирофіляріозу — паразитарної інфекції, яку можуть передавати комарі - розповіла Торган.

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Для якої категорії людей укуси комарів та мошок можуть бути більш небезпечні

Торган перерахувала категорії людей для яких укуси можуть бути більш небезпечні:

діти – шкіра дітей ніжніша, а імунна система може реагувати сильніше;

алергіки – особливо з анафілактичними реакціями в анамнезі;

люди з імунодефіцитом або хронічними запальними захворюваннями шкіри (атопічний дерматит, екзема) - вище ризик інфікування після розчухування місць укусів.

Що не можна робити при укусах комарів та мошок

Торган наголосила, що найголовніше - не розчісувати місце укусу.

Це суттєво знижує ризик ускладнень. Не варто "дряпати" місце укусу чи робити так званий "хрестик" нігтями - це не має лікувального ефекту, але значно підвищує ризик інфікування та може погіршити стан. Також не варто використовувати гарячу воду в місцях укусів, бо це може призвести до збільшення свербіння та набряку - зазначила дерматологиня.

Торган радить промити місце укусу прохолодною водою та обробити антисептиком (наприклад, хлоргексидином або октенідином), щоб знизити ризик приєднання вторинної бактеріальної інфекції. Після антисептичної обробки рекомендовано нанести засіб із протисвербіжною дією — наприклад, гель із диметинденом або дифенгідраміном.

Що робити, коли людина дуже сильно розчухала укус комара?

Спершу промити шкіру прохолодною водою з милом. Потім - обробити антисептиком, надалі нанести засіб, який зменшить запалення і захистить шкіру. Добре, якщо є крем або мазь із антибіотиком (також можна наносити їх прохолодними – тримати в дверцятах холодильника). У випадку вираженого набряку або сильного свербежу можна прийняти антигістамінний препарат (цетиризин, біластин або інші за віком та показами). Якщо з’являється нагноєння, висип поширюється або симптоми не минають протягом кількох днів - варто звернутися до лікаря для огляду та корекції лікування - сказала Торган.

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Підбір безпечних та дієвих засобів захисту від комарів

Торган зазначила, що для ефективного захисту від комарів та мошок варто обирати репеленти з доведеною ефективністю.

За її словами, основні діючі речовини, які рекомендують сучасні протоколи:

DEET (N, N-діетилтолуамід) - добре вивчений, ефективний. Безпечний у концентраціях до 30% для дорослих і до 10% - для дітей;

Ікаридин (пікарідин) - менш подразнює шкіру, має приємніший запах;

IR3535 - м’який репелент, підходить навіть для дітей;

Евкаліптол, лимонне евкаліптове масло - природні альтернативи, але менш тривалий ефект.

Дерматологиня наголосила, що спреї та креми з цими компонентами безпечні, якщо використовувати їх за інструкцією:

не наносити на пошкоджену шкіру або слизові;

не розпилювати біля очей;

після прогулянки - обов’язково змити.

"Для дітей до 2 років та вагітних жінок - підбір засобу краще узгоджувати з лікарем", - зауважила Торган.