Байден заохотив Нетаньягу завдати удару у відповідь по Ірану: що відомо

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 9426 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 23821 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 42909 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79015 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65169 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77962 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93377 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87264 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176594 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101126 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 12642 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14233 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21937 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 8104 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 5442 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 23829 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176597 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332963 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266458 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377021 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 42911 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17676 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22830 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28558 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49397 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Байден заохотив Нетаньягу завдати удару у відповідь по Ірану: що відомо

Київ • УНН

 • 20281 перегляди

Президент США схвалив розробку відповідних заходів Ізраїлю проти Ірану для стримування майбутніх атак. Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах у трьох іранських провінціях, заподіявши «обмежений збиток».

Байден заохотив Нетаньягу завдати удару у відповідь по Ірану: що відомо

Президент США Джо Байден "заохотив" прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу під час телефонної розмови минулого тижня "розробити" удар у відповідь по Ірану, який би "стримав майбутні напади на Ізраїль", повідомив високопоставлений представник адміністрації США, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Американські офіційні особи очікували, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до 5 листопада, і атака до виборів у США дасть змогу привернути увагу громадськості до зростаючої нестабільності на Близькому Сході протягом кількох днів після президентських виборів у США.

"Президент обговорив загальну ситуацію з прем'єр-міністром Нетаньягу. Минулого тижня він закликав прем'єр-міністра розробити відповідні заходи у відповідь, які стримуватимуть подальші атаки на Ізраїль і водночас знижуватимуть ризик подальшої ескалації. І це наша мета. Це також мета Ізраїлю, як вони заявили ввечері: якщо Іран вирішить відповісти, ми будемо повністю готові знову захищатися від будь-якої атаки", - сказав чиновник.

Як повідомляє CNN, і Байден, і віцепрезидентка Камала Гарріс були проінформовані про удари у відповідь Ізраїлю по Ірану й уважно стежили за розвитком подій.

Доповнення

Ізраїль завдав прямих ударів по Ірану в суботу вранці у відповідь на запуск Тегераном балістичних ракет на початку цього місяця. Ізраїльські військові заявили, що вразили "точні" військові цілі в Ірані, а іранські державні ЗМІ повідомили про кілька вибухів.

Офіційні іранські ЗМІ повідомили, що удари було завдано по військових об'єктах у трьох провінціях - Тегерані, Іламі та Хузестані, але заявили, що їхня протиповітряна оборона спрацювала успішно, а збиток був "обмеженим".

За словами ізраїльських чиновників, рішення Ізраїлю завдати удару по іранських військових об'єктах ухвалили після кількох тижнів обговорень у кабінеті безпеки країни щодо характеру і масштабів такої атаки.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
Камала Гарріс
Ізраїль
Тегеран
Біньямін Нетаньяху
Джо Байден
Сполучені Штати
Іран
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57