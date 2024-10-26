Байден заохотив Нетаньягу завдати удару у відповідь по Ірану: що відомо
Київ • УНН
Президент США схвалив розробку відповідних заходів Ізраїлю проти Ірану для стримування майбутніх атак. Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах у трьох іранських провінціях, заподіявши «обмежений збиток».
Президент США Джо Байден "заохотив" прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу під час телефонної розмови минулого тижня "розробити" удар у відповідь по Ірану, який би "стримав майбутні напади на Ізраїль", повідомив високопоставлений представник адміністрації США, передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Американські офіційні особи очікували, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до 5 листопада, і атака до виборів у США дасть змогу привернути увагу громадськості до зростаючої нестабільності на Близькому Сході протягом кількох днів після президентських виборів у США.
"Президент обговорив загальну ситуацію з прем'єр-міністром Нетаньягу. Минулого тижня він закликав прем'єр-міністра розробити відповідні заходи у відповідь, які стримуватимуть подальші атаки на Ізраїль і водночас знижуватимуть ризик подальшої ескалації. І це наша мета. Це також мета Ізраїлю, як вони заявили ввечері: якщо Іран вирішить відповісти, ми будемо повністю готові знову захищатися від будь-якої атаки", - сказав чиновник.
Як повідомляє CNN, і Байден, і віцепрезидентка Камала Гарріс були проінформовані про удари у відповідь Ізраїлю по Ірану й уважно стежили за розвитком подій.
Доповнення
Ізраїль завдав прямих ударів по Ірану в суботу вранці у відповідь на запуск Тегераном балістичних ракет на початку цього місяця. Ізраїльські військові заявили, що вразили "точні" військові цілі в Ірані, а іранські державні ЗМІ повідомили про кілька вибухів.
Офіційні іранські ЗМІ повідомили, що удари було завдано по військових об'єктах у трьох провінціях - Тегерані, Іламі та Хузестані, але заявили, що їхня протиповітряна оборона спрацювала успішно, а збиток був "обмеженим".
За словами ізраїльських чиновників, рішення Ізраїлю завдати удару по іранських військових об'єктах ухвалили після кількох тижнів обговорень у кабінеті безпеки країни щодо характеру і масштабів такої атаки.