Байден поощрил Нетаньяху нанести ответный удар по Ирану: что известно
Киев • УНН
Президент США одобрил разработку ответных мер Израиля против Ирана для сдерживания будущих атак. Израиль нанес удары по военным объектам в трех иранских провинциях, причинив "ограниченный ущерб".
Президент США Джо Байден "поощрил" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора на прошлой неделе "разработать" ответный удар по Ирану, который бы "сдержал будущие нападения на Израиль", сообщил высокопоставленный представитель администрации США, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Американские официальные лица ожидали, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану до 5 ноября, и атака до выборов в США позволит привлечь внимание общественности к растущей нестабильности на Ближнем Востоке в течение нескольких дней после президентских выборов в США.
"Президент обсудил общую ситуацию с премьер-министром Нетаньяху. На прошлой неделе он призвал премьер-министра разработать ответные меры, которые будут сдерживать дальнейшие атаки на Израиль и одновременно снижать риск дальнейшей эскалации. И это наша цель. Это также цель Израиля, как они заявили вечером: если Иран решит ответить, мы будем полностью готовы вновь защищаться от любой атаки", - сказал чиновник.
Как сообщает CNN, и Байден, и вице-президент Камала Харрис были проинформированы об ответных ударах Израиля по Ирану и внимательно следили за развитием событий.
Дополнение
Израиль нанес прямые удары по Ирану в субботу утром в ответ на запуск Тегераном баллистических ракет в начале этого месяца. Израильские военные заявили, что поразили "точные" военные цели в Иране, а иранские государственные СМИ сообщили о нескольких взрывах.
Официальные иранские СМИ сообщили, что удары были нанесены по военным объектам в трех провинциях - Тегеране, Иламе и Хузестане, но заявили, что их противовоздушная оборона сработала успешно и ущерб был "ограниченным".
По словам израильских чиновников, решение Израиля нанести удар по иранским военным объектам было принято после нескольких недель обсуждений в кабинете безопасности страны характера и масштабов такой атаки.