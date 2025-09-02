Бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін демонструє зневагу до всього, що світ робить заради припинення війни, заперечуючи те, що говорив президент США Дональд Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. росія продовжує завдавати ударів, однак Україна буде відповідати на це, щоб рф відчувала наслідки своєї нахабності. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам із Китаю. Відверта зневага росії до всього, що світ робить заради припинення війни. Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї путін продовжує розказувати свої байки начебто він у війні не винний. Наче його хтось завжди "примушує" воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати зокрема асиметрично, щоб росія точно відчувала наслідки своєї нахабності

Він зазначив, що Україна продовжує працювати з партнерами заради тиску на росію, адже нічого, крім сили, росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат.

Усі партнери це розуміють. Важливо, щоб була рішучість діяти. Додаткові санкції, які справді впливають – вони потрібні. Тарифи, які обмежують російську торгівлю та фінансування для російської машини війни, – теж це все дуже потрібно