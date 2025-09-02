$41.370.05
2 вересня, 11:50 • 38228 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 65654 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 107879 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 123536 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 67956 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 130638 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 47834 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 85568 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53217 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108155 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту - Зеленський

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Президент Зеленський заявив, що путін демонструє зневагу до зусиль світу щодо припинення війни, заперечуючи слова Трампа про зустріч. Україна буде асиметрично відповідати на удари рф, щоб вона відчувала наслідки своєї нахабності.

Бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін демонструє зневагу до всього, що світ робить заради припинення війни, заперечуючи те, що говорив президент США Дональд Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. росія продовжує завдавати ударів, однак Україна буде відповідати на це, щоб рф відчувала наслідки своєї нахабності. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам із Китаю. Відверта зневага росії до всього, що світ робить заради припинення війни. Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї путін продовжує розказувати свої байки начебто він у війні не винний. Наче його хтось завжди "примушує" воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати зокрема асиметрично, щоб росія точно відчувала наслідки своєї нахабності 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна продовжує працювати з партнерами заради тиску на росію, адже нічого, крім сили, росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат.

Усі партнери це розуміють. Важливо, щоб була рішучість діяти. Додаткові санкції, які справді впливають – вони потрібні. Тарифи, які обмежують російську торгівлю та фінансування для російської машини війни, – теж це все дуже потрібно 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Як повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, російський диктатор володимир путін готує собі інформаційне алібі для подальших ударів по об’єктах енергетики України.

Павло Башинський

Політика
Фейкові новини
Електроенергія
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Китай
Володимир Зеленський
Україна