Видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин демонстрирует пренебрежение ко всему, что мир делает для прекращения войны, отрицая то, что говорил президент США Дональд Трамп о встрече лидеров, которая нужна, чтобы закончить войну. россия продолжает наносить удары, однако Украина будет отвечать на это, чтобы РФ чувствовала последствия своей наглости. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Фактически группы российских дронов в нашем небе – аккомпанемент российским заявлениям из Китая. Откровенное пренебрежение россии ко всему, что мир делает ради прекращения войны. Вчера россияне буквально отрицали то, что говорил президент Трамп о встрече лидеров, которая нужна, чтобы закончить войну. В эти дни в Китае Путин продолжает рассказывать свои басни, будто он в войне не виноват. Будто его кто-то всегда "принуждает" воевать, убивать, загонять детей в укрытия, посылать тысячи людей на штурмы наших позиций. И сейчас видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. Вот только к миру он никак принуждаться не хочет. Россия продолжает наносить удары. Конечно, мы будем отвечать на это. Отвечать в том числе асимметрично, чтобы россия точно чувствовала последствия своей наглости

Он отметил, что Украина продолжает работать с партнерами ради давления на россию, ведь ничего, кроме силы, россия не слышит и будет лгать, пока не будет достаточно сильных ее потерь.

Все партнеры это понимают. Важно, чтобы была решимость действовать. Дополнительные санкции, которые действительно влияют – они нужны. Тарифы, которые ограничивают российскую торговлю и финансирование для российской машины войны, – тоже это все очень нужно