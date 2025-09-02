$41.370.05
2 сентября, 11:50 • 38647 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 66184 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 108415 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 124022 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 68192 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 130868 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 47889 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 85652 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53233 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108175 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта - Зеленский

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Президент Зеленский заявил, что путин демонстрирует пренебрежение к усилиям мира по прекращению войны, отрицая слова Трампа о встрече. Украина будет асимметрично отвечать на удары рф, чтобы она чувствовала последствия своей наглости.

Видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин демонстрирует пренебрежение ко всему, что мир делает для прекращения войны, отрицая то, что говорил президент США Дональд Трамп о встрече лидеров, которая нужна, чтобы закончить войну. россия продолжает наносить удары, однако Украина будет отвечать на это, чтобы РФ чувствовала последствия своей наглости. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Фактически группы российских дронов в нашем небе – аккомпанемент российским заявлениям из Китая. Откровенное пренебрежение россии ко всему, что мир делает ради прекращения войны. Вчера россияне буквально отрицали то, что говорил президент Трамп о встрече лидеров, которая нужна, чтобы закончить войну. В эти дни в Китае Путин продолжает рассказывать свои басни, будто он в войне не виноват. Будто его кто-то всегда "принуждает" воевать, убивать, загонять детей в укрытия, посылать тысячи людей на штурмы наших позиций. И сейчас видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. Вот только к миру он никак принуждаться не хочет. Россия продолжает наносить удары. Конечно, мы будем отвечать на это. Отвечать в том числе асимметрично, чтобы россия точно чувствовала последствия своей наглости 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина продолжает работать с партнерами ради давления на россию, ведь ничего, кроме силы, россия не слышит и будет лгать, пока не будет достаточно сильных ее потерь.

Все партнеры это понимают. Важно, чтобы была решимость действовать. Дополнительные санкции, которые действительно влияют – они нужны. Тарифы, которые ограничивают российскую торговлю и финансирование для российской машины войны, – тоже это все очень нужно 

- добавил Зеленский.

Напомним

Как сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, российский диктатор владимир путин готовит себе информационное алиби для дальнейших ударов по объектам энергетики Украины.

Павел Башинский

Политика
Фейковые новости
Электроэнергия
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Китай
Владимир Зеленский
Украина