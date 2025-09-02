Видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что путин демонстрирует пренебрежение к усилиям мира по прекращению войны, отрицая слова Трампа о встрече. Украина будет асимметрично отвечать на удары рф, чтобы она чувствовала последствия своей наглости.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин демонстрирует пренебрежение ко всему, что мир делает для прекращения войны, отрицая то, что говорил президент США Дональд Трамп о встрече лидеров, которая нужна, чтобы закончить войну. россия продолжает наносить удары, однако Украина будет отвечать на это, чтобы РФ чувствовала последствия своей наглости. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Фактически группы российских дронов в нашем небе – аккомпанемент российским заявлениям из Китая. Откровенное пренебрежение россии ко всему, что мир делает ради прекращения войны. Вчера россияне буквально отрицали то, что говорил президент Трамп о встрече лидеров, которая нужна, чтобы закончить войну. В эти дни в Китае Путин продолжает рассказывать свои басни, будто он в войне не виноват. Будто его кто-то всегда "принуждает" воевать, убивать, загонять детей в укрытия, посылать тысячи людей на штурмы наших позиций. И сейчас видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. Вот только к миру он никак принуждаться не хочет. Россия продолжает наносить удары. Конечно, мы будем отвечать на это. Отвечать в том числе асимметрично, чтобы россия точно чувствовала последствия своей наглости
Он отметил, что Украина продолжает работать с партнерами ради давления на россию, ведь ничего, кроме силы, россия не слышит и будет лгать, пока не будет достаточно сильных ее потерь.
Все партнеры это понимают. Важно, чтобы была решимость действовать. Дополнительные санкции, которые действительно влияют – они нужны. Тарифы, которые ограничивают российскую торговлю и финансирование для российской машины войны, – тоже это все очень нужно
Напомним
Как сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, российский диктатор владимир путин готовит себе информационное алиби для дальнейших ударов по объектам энергетики Украины.