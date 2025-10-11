Бачились два тижні тому: скандальний блогер Слобоженко відреагував на загибель крипто-підприємця Ганіча
Київ • УНН
Олександр Слобоженко прокоментував смерть 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча, якого він вважав "лідером і справжнім профі". Ганіча знайшли мертвим в автомобілі з вогнепальним пораненням голови, поліція розглядає версію самогубства через фінансові труднощі.
Скандальний блогер Олександр Слобоженко відреагував на смерть 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча і зазначив, що вважав загиблого "лідером і справжнім профі свої справи", передає УНН.
Ми бачились, бувально, два тижні тому, я не можу повірити, що це правда. Один із небагатьох у цьому ... крипторинку, кого я вважав лідером і справжнім профі свої справи. Земля тобі пухом, Костян"
Раніше
У Києві в автомобілі виявили тіло 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча з вогнепальним пораненням голови. Поліція розглядає версію самогубства через фінансові труднощі, поруч знайдено зареєстровану зброю.
Довідка
Олександр Слобоженко - український блогер, який був героєм журналістських розслідувань.
Відомо, що Слобоженка підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн і легалізації майна, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства, з 2020 по 2023 рік він міг отримати необґрунтований прибуток у криптовалюті на суму понад мільярд гривень, ведучи незареєстрований бізнес у сфері арбітражу інтернет-трафіку. Кошти переводились у криптовалюту, виводились через обмінники, а згодом — вкладались у преміальну нерухомість і авто, оформлені на близьких осіб.
У квітні Слобоженко заявив, що гасить свою заборгованість та передав 20 мільйонів допомоги на Сили оборони.