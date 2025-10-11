$41.510.00
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
Дрони СБУ уразили НПЗ "Башнафта", який за 1400 кілометрів від України - джерело
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
Бачились два тижні тому: скандальний блогер Слобоженко відреагував на загибель крипто-підприємця Ганіча

Київ • УНН

 • 1400 перегляди

Олександр Слобоженко прокоментував смерть 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча, якого він вважав "лідером і справжнім профі". Ганіча знайшли мертвим в автомобілі з вогнепальним пораненням голови, поліція розглядає версію самогубства через фінансові труднощі.

Бачились два тижні тому: скандальний блогер Слобоженко відреагував на загибель крипто-підприємця Ганіча

Скандальний блогер Олександр Слобоженко відреагував на смерть 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча і зазначив, що вважав загиблого "лідером і справжнім профі свої справи", передає УНН.

Ми бачились, бувально, два тижні тому, я не можу повірити, що це правда. Один із небагатьох у цьому ... крипторинку, кого я вважав лідером і справжнім профі свої справи. Земля тобі пухом, Костян" 

- написав Слобоженко у сторис.

Раніше

У Києві в автомобілі виявили тіло 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча з вогнепальним пораненням голови. Поліція розглядає версію самогубства через фінансові труднощі, поруч знайдено зареєстровану зброю.

Довідка

Олександр Слобоженко - український блогер, який був героєм журналістських розслідувань.

Відомо, що Слобоженка підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн і легалізації майна, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства, з 2020 по 2023 рік він міг отримати необґрунтований прибуток у криптовалюті на суму понад мільярд гривень, ведучи незареєстрований бізнес у сфері арбітражу інтернет-трафіку. Кошти переводились у криптовалюту, виводились через обмінники, а згодом — вкладались у преміальну нерухомість і авто, оформлені на близьких осіб.

У квітні Слобоженко заявив, що гасить свою заборгованість та передав 20 мільйонів допомоги на Сили оборони.

Антоніна Туманова

