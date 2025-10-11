$41.510.00
Виделись две недели назад: скандальный блогер Слобоженко отреагировал на гибель крипто-предпринимателя Ганича

Киев • УНН

 • 1396 просмотра

Александр Слобоженко прокомментировал смерть 32-летнего блогера-предпринимателя Константина Ганича, которого он считал "лидером и настоящим профи". Ганича нашли мертвым в автомобиле с огнестрельным ранением головы, полиция рассматривает версию самоубийства из-за финансовых трудностей.

Виделись две недели назад: скандальный блогер Слобоженко отреагировал на гибель крипто-предпринимателя Ганича

Скандальный блогер Александр Слобоженко отреагировал на смерть 32-летнего блогера-предпринимателя Константина Ганича и отметил, что считал погибшего "лидером и настоящим профи своего дела", передает УНН.

Мы виделись, буквально, две недели назад, я не могу поверить, что это правда. Один из немногих в этом... крипторынке, кого я считал лидером и настоящим профи своего дела. Земля тебе пухом, Костян" 

- написал Слобоженко в сторис.

Ранее

В Киеве в автомобиле обнаружили тело 32-летнего блогера-предпринимателя Константина Ганича с огнестрельным ранением головы. Полиция рассматривает версию самоубийства из-за финансовых трудностей, рядом найдено зарегистрированное оружие.

Справка

Александр Слобоженко - украинский блогер, который был героем журналистских расследований.

Известно, что Слобоженко подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 200 млн грн и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, с 2020 по 2023 год он мог получить необоснованную прибыль в криптовалюте на сумму более миллиарда гривен, ведя незарегистрированный бизнес в сфере арбитража интернет-трафика. Средства переводились в криптовалюту, выводились через обменники, а затем — вкладывались в премиальную недвижимость и авто, оформленные на близких лиц.

В апреле Слобоженко заявил, что гасит свою задолженность и передал 20 миллионов помощи на Силы обороны.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Александр Слобоженко
Константин Ганич
Блогеры
Киев