Виделись две недели назад: скандальный блогер Слобоженко отреагировал на гибель крипто-предпринимателя Ганича
Киев • УНН
Александр Слобоженко прокомментировал смерть 32-летнего блогера-предпринимателя Константина Ганича, которого он считал "лидером и настоящим профи". Ганича нашли мертвым в автомобиле с огнестрельным ранением головы, полиция рассматривает версию самоубийства из-за финансовых трудностей.
Скандальный блогер Александр Слобоженко отреагировал на смерть 32-летнего блогера-предпринимателя Константина Ганича и отметил, что считал погибшего "лидером и настоящим профи своего дела", передает УНН.
Мы виделись, буквально, две недели назад, я не могу поверить, что это правда. Один из немногих в этом... крипторынке, кого я считал лидером и настоящим профи своего дела. Земля тебе пухом, Костян"
Ранее
В Киеве в автомобиле обнаружили тело 32-летнего блогера-предпринимателя Константина Ганича с огнестрельным ранением головы. Полиция рассматривает версию самоубийства из-за финансовых трудностей, рядом найдено зарегистрированное оружие.
Справка
Александр Слобоженко - украинский блогер, который был героем журналистских расследований.
Известно, что Слобоженко подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 200 млн грн и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, с 2020 по 2023 год он мог получить необоснованную прибыль в криптовалюте на сумму более миллиарда гривен, ведя незарегистрированный бизнес в сфере арбитража интернет-трафика. Средства переводились в криптовалюту, выводились через обменники, а затем — вкладывались в премиальную недвижимость и авто, оформленные на близких лиц.
В апреле Слобоженко заявил, что гасит свою задолженность и передал 20 миллионов помощи на Силы обороны.