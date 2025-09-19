Автобус з хасидами потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса - соцмережі
Київ • УНН
На трасі Київ-Одеса автобус з паломниками-хасидами потрапив у ДТП. Попередньо, є постраждалі, офіційної інформації поки немає.
Деталі
Як повідомляється, на трасі Київ-Одеса у ДТП потрапив автобус з хасидами. Повідомляється, що, попередньо, є постраждалі.
Офіційної інформації ще не надходило.
Нагадаємо
Місто Умань очікує близько 30-35 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана, хоча їхня спільнота прогнозує до 50 тисяч. Хасиди вже почали прибувати.