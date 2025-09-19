Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсети

На трассе Киев-Одесса в аварию попал, как утверждается, автобус с паломниками-хасидами. Предварительно, есть пострадавшие, сообщают соцсети, передает УНН.

Детали

Как сообщается, на трассе Киев-Одесса в ДТП попал автобус с хасидами. Сообщается, что, предварительно, есть пострадавшие.

Официальной информации еще не поступало.

Напомним

Город Умань ожидает около 30-35 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана, хотя их община прогнозирует до 50 тысяч. Хасиды уже начали прибывать.