Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсети
Киев • УНН
На трассе Киев-Одесса автобус с паломниками-хасидами попал в ДТП. Предварительно, есть пострадавшие, официальной информации пока нет.
Детали
Официальной информации еще не поступало.
Напомним
Город Умань ожидает около 30-35 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана, хотя их община прогнозирует до 50 тысяч. Хасиды уже начали прибывать.