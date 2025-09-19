$41.250.05
18:48 • 4402 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23 • 10566 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 12885 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 16026 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 28033 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 21594 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 28430 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 36969 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 40958 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 57617 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсети

Киев • УНН

 • 56 просмотра

На трассе Киев-Одесса автобус с паломниками-хасидами попал в ДТП. Предварительно, есть пострадавшие, официальной информации пока нет.

Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсети

На трассе Киев-Одесса в аварию попал, как утверждается, автобус с паломниками-хасидами. Предварительно, есть пострадавшие, сообщают соцсети, передает УНН.

Детали

Как сообщается, на трассе Киев-Одесса в ДТП попал автобус с хасидами. Сообщается, что, предварительно, есть пострадавшие.

Официальной информации еще не поступало.

Напомним

Город Умань ожидает около 30-35 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана, хотя их община прогнозирует до 50 тысяч. Хасиды уже начали прибывать.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Одесса
Киев
Умань