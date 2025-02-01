Авіакатастрофа у Вашингтоні: армійський вертоліт використовувався як "таксі" для VIP-персон

ukenru
09:48 • 22464 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 53458 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 95815 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 119413 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 152390 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 209077 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 169383 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150542 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124620 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109697 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 117853 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 121689 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 116972 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 120917 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 115063 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 170828 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 169482 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 301849 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 329824 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 264908 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 6748 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 50012 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 52706 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 116972 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 98417 перегляди
Актуальне
Авіакатастрофа у Вашингтоні: армійський вертоліт використовувався як "таксі" для VIP-персон

Авіакатастрофа у Вашингтоні: армійський вертоліт використовувався як "таксі" для VIP-персон

Київ • УНН

 • 54453 перегляди

Армійський вертоліт Black Hawk, що зіткнувся з пасажирським літаком у Вашингтоні, виконував функції VIP-таксі. Гелікоптер належав до 12-го авіабатальйону та використовувався для транспортування вищого керівництва США.

Військовий вертоліт Black Hawk, який врізався в пасажирський літак, що заходив на посадку у Вашингтоні, використовувався як "таксі" для VIP-персон. Того дня він проходив перевірку готовності до термінового транспортування вищого керівництва США в безпечну зону в разі нападу на столицю. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що в п'ятницю було впізнано обох пілотів: це були старший уорент-офіцер 2-го класу Ендрю Ллойд Івс і штаб-сержант Раян Остін О'Хара.

12-й авіаційний батальйон, що базується у Форт-Бельвуарі (штат Вірджинія), уже кілька десятиліть літає в гарячі точки, від В'єтнаму до Лівану, і вивозить звідти вищих чиновників. Але зараз підрозділ діє переважно всередині США, пише WSJ.

Зокрема, він відповідає за "план безперервності операцій". Який дозволяє уряду продовжувати роботу в разі подій, подібних до терактів 11 вересня 2001 року.

У Філадельфії розбився легкомоторний літак: подробиці01.02.25, 03:48 • 32242 перегляди

Пілоти також перевозять вищих військових та інших офіційних осіб до Вашингтона. А вертольоти Gold Tops фактично стали висококласним повітряним таксі для вашингтонських VIP-персон, доставляючи пасажирів до різних місць Пенсільванії, Вірджинії та Меріленда.

За словами Ендрю Логана, одного із засновників сайту Helicopters of DC, який відстежує вертолітні операції, армійські гелікоптери іноді перевозять трьох- і чотиризіркових генералів із Форт-Бельвуара до Пентагону.

"Я чув, як пілоти говорили, що їм подобається бути таксі для генералів", - зазначив він.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН у результаті зіткнення літака American Airlines з військовим вертольотом Black Hawk загинули 67 осіб. Серед жертв були фігуристи з матерями і тренерами, студентка з Огайо, китайські громадяни та група мисливців.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
pensylvaniiaПенсильванія
pentahonПентагон
virdzhyniiaВірджинія
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
kytaiКитай

Звернутися з питань розміщення реклами