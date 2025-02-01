Авіакатастрофа у Вашингтоні: армійський вертоліт використовувався як "таксі" для VIP-персон
Київ • УНН
Армійський вертоліт Black Hawk, що зіткнувся з пасажирським літаком у Вашингтоні, виконував функції VIP-таксі. Гелікоптер належав до 12-го авіабатальйону та використовувався для транспортування вищого керівництва США.
Військовий вертоліт Black Hawk, який врізався в пасажирський літак, що заходив на посадку у Вашингтоні, використовувався як "таксі" для VIP-персон. Того дня він проходив перевірку готовності до термінового транспортування вищого керівництва США в безпечну зону в разі нападу на столицю. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
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Повідомляється, що в п'ятницю було впізнано обох пілотів: це були старший уорент-офіцер 2-го класу Ендрю Ллойд Івс і штаб-сержант Раян Остін О'Хара.
12-й авіаційний батальйон, що базується у Форт-Бельвуарі (штат Вірджинія), уже кілька десятиліть літає в гарячі точки, від В'єтнаму до Лівану, і вивозить звідти вищих чиновників. Але зараз підрозділ діє переважно всередині США, пише WSJ.
Зокрема, він відповідає за "план безперервності операцій". Який дозволяє уряду продовжувати роботу в разі подій, подібних до терактів 11 вересня 2001 року.
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Пілоти також перевозять вищих військових та інших офіційних осіб до Вашингтона. А вертольоти Gold Tops фактично стали висококласним повітряним таксі для вашингтонських VIP-персон, доставляючи пасажирів до різних місць Пенсільванії, Вірджинії та Меріленда.
За словами Ендрю Логана, одного із засновників сайту Helicopters of DC, який відстежує вертолітні операції, армійські гелікоптери іноді перевозять трьох- і чотиризіркових генералів із Форт-Бельвуара до Пентагону.
"Я чув, як пілоти говорили, що їм подобається бути таксі для генералів", - зазначив він.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН у результаті зіткнення літака American Airlines з військовим вертольотом Black Hawk загинули 67 осіб. Серед жертв були фігуристи з матерями і тренерами, студентка з Огайо, китайські громадяни та група мисливців.