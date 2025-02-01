Авиакатастрофа в Вашингтоне: армейский вертолет использовался как «такси» для VIP-персон
Киев • УНН
Армейский вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, выполнял функции VIP-такси. Вертолет принадлежал 12-му авиабатальону и использовался для транспортировки высшего руководства США.
Военный вертолет Black Hawk, который врезался в пассажирский самолет, заходивший на посадку в Вашингтоне, использовался как "такси" для VIP-персон. В тот день он проходил проверку готовности к срочной транспортировке высшего руководства США в безопасную зону в случае нападения на столицу. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в пятницу были опознаны оба пилота: это были старший уорент-офицер 2-го класса Эндрю Ллойд Ивс и штаб-сержант Райан Остин О'Хара.
12-й авиационный батальон, базирующийся в Форт-Бельвуаре (штат Вирджиния), уже несколько десятилетий летает в горячие точки, от Вьетнама до Ливана, и вывозит оттуда высших чиновников. Но сейчас подразделение действует преимущественно внутри США, пишет WSJ.
В частности, он отвечает за "план непрерывности операций". Который позволяет правительству продолжать работу в случае событий, подобных терактам 11 сентября 2001 года.
В Филадельфии разбился легкомоторный самолет: подробности01.02.25, 03:48 • 28871 просмотр
Пилоты также перевозят высших военных и других официальных лиц в Вашингтон. А вертолеты Gold Tops фактически стали высококлассным воздушным такси для вашингтонских VIP-персон, доставляя пассажиров в различные места Пенсильвании, Вирджинии и Мэриленда.
По словам Эндрю Логана, одного из основателей сайта Helicopters of DC, который отслеживает вертолетные операции, армейские вертолеты иногда перевозят трех- и четырехзвездочных генералов из Форт-Бельвуара в Пентагон.
"Я слышал, как пилоты говорили, что им нравится быть такси для генералов", - отметил он.
Напомним
Как ранее писал УНН в результате столкновения самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk погибли 67 человек. Среди жертв были фигуристы с матерями и тренерами, студентка из Огайо, китайские граждане и группа охотников.