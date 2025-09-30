Атака ворожих дронів: кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 28. Серед них 10-річний хлопчик і дівчинка, якій 17. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Госпіталізовано 12 людей. Поруч з ними лікарі, які надають всю необхідну допомогу - повідомив Лисак.

За його словами, решта містян, які опинилися в епіцентрі атаки, відновлюватися будуть вдома.

У Дніпрі після атаки шахедів кількість постраждалих зросла до 20

Нагадаємо

У вівторок, 30 вересня, росіяни атакували дронами "Шахед" Дніпро: під ударом опинився центр міста, де в цей час багато цивільних, зокрема, молоді і студентів.

Раніше Сергій Лисак повідомляв про 15 поранених та одного загиблого у місті після російської атаки.