Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
16:26 • 9400 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
13:32 • 26445 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 27553 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 38683 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 63913 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 32498 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
30 вересня, 07:25 • 27009 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 23778 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21548 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
Атака ворожих дронів: кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

У Дніпрі кількість постраждалих від атаки дронів зросла до 28, госпіталізовано 12 осіб. Серед постраждалих 10-річний хлопчик та 17-річна дівчинка.

Атака ворожих дронів: кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 28. Серед них 10-річний хлопчик і дівчинка, якій 17. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Госпіталізовано 12 людей. Поруч з ними лікарі, які надають всю необхідну допомогу 

- повідомив Лисак.

За його словами, решта містян, які опинилися в епіцентрі атаки, відновлюватися будуть вдома.

У Дніпрі після атаки шахедів кількість постраждалих зросла до 2030.09.25, 18:54 • 1688 переглядiв

Нагадаємо

У вівторок, 30 вересня, росіяни атакували дронами "Шахед" Дніпро: під ударом опинився центр міста, де в цей час багато цивільних, зокрема, молоді і студентів.

Раніше Сергій Лисак повідомляв про 15 поранених та одного загиблого у місті після російської атаки. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Сергій Лисак
Дніпро (місто)