Атака ворожих дронів: кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей
Київ • УНН
У Дніпрі кількість постраждалих від атаки дронів зросла до 28, госпіталізовано 12 осіб. Серед постраждалих 10-річний хлопчик та 17-річна дівчинка.
Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 28. Серед них 10-річний хлопчик і дівчинка, якій 17. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Госпіталізовано 12 людей. Поруч з ними лікарі, які надають всю необхідну допомогу
За його словами, решта містян, які опинилися в епіцентрі атаки, відновлюватися будуть вдома.
У Дніпрі після атаки шахедів кількість постраждалих зросла до 2030.09.25, 18:54 • 1688 переглядiв
Нагадаємо
У вівторок, 30 вересня, росіяни атакували дронами "Шахед" Дніпро: під ударом опинився центр міста, де в цей час багато цивільних, зокрема, молоді і студентів.
Раніше Сергій Лисак повідомляв про 15 поранених та одного загиблого у місті після російської атаки.