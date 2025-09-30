Атака вражеских дронов: число пострадавших в Днепре возросло до 28, среди них двое детей

Число пострадавших в Днепре увеличилось до 28. Среди них 10-летний мальчик и 17-летняя девочка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Госпитализированы 12 человек. Рядом с ними врачи, которые оказывают всю необходимую помощь - сообщил Лысак.

По его словам, остальные горожане, оказавшиеся в эпицентре атаки, будут восстанавливаться дома.

Напомним

Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали дронами "Шахед" Днепр: под ударом оказался центр города, где в это время много гражданских, в частности, молодежи и студентов.

Ранее Сергей Лысак сообщал о 15 раненых и одном погибшем в городе после российской атаки.