Атака вражеских дронов: число пострадавших в Днепре возросло до 28, среди них двое детей
Киев • УНН
В Днепре число пострадавших от атаки дронов возросло до 28, госпитализированы 12 человек. Среди пострадавших 10-летний мальчик и 17-летняя девочка.
Число пострадавших в Днепре увеличилось до 28. Среди них 10-летний мальчик и 17-летняя девочка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Госпитализированы 12 человек. Рядом с ними врачи, которые оказывают всю необходимую помощь
По его словам, остальные горожане, оказавшиеся в эпицентре атаки, будут восстанавливаться дома.
Напомним
Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали дронами "Шахед" Днепр: под ударом оказался центр города, где в это время много гражданских, в частности, молодежи и студентов.
Ранее Сергей Лысак сообщал о 15 раненых и одном погибшем в городе после российской атаки.