17:35 • 2232 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
16:26 • 7838 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
13:32 • 25837 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 27209 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 38402 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 63623 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 32412 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 26978 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 23754 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21534 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
13:32 • 25837 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 16652 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 63623 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 77018 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 73688 просмотра
Атака вражеских дронов: число пострадавших в Днепре возросло до 28, среди них двое детей

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

В Днепре число пострадавших от атаки дронов возросло до 28, госпитализированы 12 человек. Среди пострадавших 10-летний мальчик и 17-летняя девочка.

Атака вражеских дронов: число пострадавших в Днепре возросло до 28, среди них двое детей

Число пострадавших в Днепре увеличилось до 28. Среди них 10-летний мальчик и 17-летняя девочка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Госпитализированы 12 человек. Рядом с ними врачи, которые оказывают всю необходимую помощь 

- сообщил Лысак.

По его словам, остальные горожане, оказавшиеся в эпицентре атаки, будут восстанавливаться дома.

В Днепре после атаки шахедов число пострадавших возросло до 2030.09.25, 18:54 • 1606 просмотров

Напомним

Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали дронами "Шахед" Днепр: под ударом оказался центр города, где в это время много гражданских, в частности, молодежи и студентов.

Ранее Сергей Лысак сообщал о 15 раненых и одном погибшем в городе после российской атаки. 

Антонина Туманова

Война в Украине
Сергей Лысак
Днепр