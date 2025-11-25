Атака рф по Києву 25 листопада: пошкоджено логістичний центр Novus, є загиблі і поранені

У Києві внаслідок російської атаки 25 листопада пошкоджено логістичний центр мережі супермаркетів Novus. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.

В результаті ворожого удару загинули четверо водіїв постачальників мережі Novus, які прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень.

Також у мережі з’явився фото логістичного центру до і після російського удару 25 листопада. Наразі центр не працює.

Логістичний центр Novus було збудовано і відкрито вже під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Площа об’єкта складає понад 50 000 кв. м.

У мережі супермаркетів Novus пообіцяли, що попри удар, дефіциту продуктів і товарів в магазинах не буде.

Ми вже перебудовуємо логістичні маршрути та працюємо над тим, щоб забезпечити стабільну роботу всіх об’єктів мережі й у найкоротші терміни відновити роботу складу