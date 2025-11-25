Атака рф по Києву 25 листопада: пошкоджено логістичний центр Novus, є загиблі і поранені
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки 25 листопада в Києві пошкоджено логістичний центр Novus, загинуло четверо водіїв, п'ятеро людей поранено. Компанія обіцяє відновити роботу складу та уникнути дефіциту товарів.
У Києві внаслідок російської атаки 25 листопада пошкоджено логістичний центр мережі супермаркетів Novus. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.
Деталі
В результаті ворожого удару загинули четверо водіїв постачальників мережі Novus, які прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень.
Також у мережі з’явився фото логістичного центру до і після російського удару 25 листопада. Наразі центр не працює.
Додатково
Логістичний центр Novus було збудовано і відкрито вже під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Площа об’єкта складає понад 50 000 кв. м.
У мережі супермаркетів Novus пообіцяли, що попри удар, дефіциту продуктів і товарів в магазинах не буде.
Ми вже перебудовуємо логістичні маршрути та працюємо над тим, щоб забезпечити стабільну роботу всіх об’єктів мережі й у найкоротші терміни відновити роботу складу
Наразі мережа супермаркетів оцінює масштаб збитків.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок удару по Києву 25 листопада загинуло 7 людей, понад 20 постраждали.