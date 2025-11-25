Атака рф по Києву 25 листопада: пошкоджено логістичний центр Novus, є загиблі і поранені

$42.370.10
Ексклюзив
14:46 • 1418 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 4714 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 9006 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 16691 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 11921 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 10680 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 9148 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 6304 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 8090 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 11657 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo25 листопада, 05:36
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт25 листопада, 07:26
Зеленський відреагував на атаку рф 22 ракетами та понад 460 дронами: відомо про заліт чотирьох безпілотників до Молдови та Румунії25 листопада, 07:57
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі25 листопада, 08:01
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 16691 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 28640 перегляди
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 109419 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 99269 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Кір Стармер
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Велика Британія
Абу-Дабі
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Financial Times

Атака рф по Києву 25 листопада: пошкоджено логістичний центр Novus, є загиблі і поранені

Київ • УНН

 • 1990 перегляди

Внаслідок російської атаки 25 листопада в Києві пошкоджено логістичний центр Novus, загинуло четверо водіїв, п'ятеро людей поранено. Компанія обіцяє відновити роботу складу та уникнути дефіциту товарів.

Атака рф по Києву 25 листопада: пошкоджено логістичний центр Novus, є загиблі і поранені
Фото: ДСНС України

У Києві внаслідок російської атаки 25 листопада пошкоджено логістичний центр мережі супермаркетів Novus. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.

Деталі

В результаті ворожого удару загинули четверо водіїв постачальників мережі Novus, які прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень.

Також у мережі з’явився фото логістичного центру до і після російського удару 25 листопада. Наразі центр не працює.

Додатково

Логістичний центр Novus було збудовано і відкрито вже під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Площа об’єкта складає понад 50 000 кв. м.

У мережі супермаркетів Novus пообіцяли, що попри удар, дефіциту продуктів і товарів в магазинах не буде.

Ми вже перебудовуємо логістичні маршрути та працюємо над тим, щоб забезпечити стабільну роботу всіх об’єктів мережі й у найкоротші терміни відновити роботу складу

 - заявили в Novus.

Наразі мережа супермаркетів оцінює масштаб збитків.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок удару по Києву 25 листопада загинуло 7 людей, понад 20 постраждали.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономікаКиївКримінал та НП
