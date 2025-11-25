Атака рф по Киеву 25 ноября: поврежден логистический центр Novus, есть погибшие и раненые

В Киеве в результате российской атаки 25 ноября поврежден логистический центр сети супермаркетов Novus. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

В результате вражеского удара погибли четверо водителей поставщиков сети Novus, прибывших на выгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения.

Также в сети появилось фото логистического центра до и после российского удара 25 ноября. Сейчас центр не работает.

Логистический центр Novus был построен и открыт уже во время полномасштабного российского вторжения в Украину. Площадь объекта составляет более 50 000 кв. м.

В сети супермаркетов Novus пообещали, что несмотря на удар, дефицита продуктов и товаров в магазинах не будет.

Мы уже перестраиваем логистические маршруты и работаем над тем, чтобы обеспечить стабильную работу всех объектов сети и в кратчайшие сроки возобновить работу склада