Атака рф по Киеву 25 ноября: поврежден логистический центр Novus, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
В результате российской атаки 25 ноября в Киеве поврежден логистический центр Novus, погибли четверо водителей, пять человек ранены. Компания обещает возобновить работу склада и избежать дефицита товаров.
В Киеве в результате российской атаки 25 ноября поврежден логистический центр сети супермаркетов Novus. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Подробности
В результате вражеского удара погибли четверо водителей поставщиков сети Novus, прибывших на выгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения.
Также в сети появилось фото логистического центра до и после российского удара 25 ноября. Сейчас центр не работает.
Дополнительно
Логистический центр Novus был построен и открыт уже во время полномасштабного российского вторжения в Украину. Площадь объекта составляет более 50 000 кв. м.
В сети супермаркетов Novus пообещали, что несмотря на удар, дефицита продуктов и товаров в магазинах не будет.
Мы уже перестраиваем логистические маршруты и работаем над тем, чтобы обеспечить стабильную работу всех объектов сети и в кратчайшие сроки возобновить работу склада
Сейчас сеть супермаркетов оценивает масштаб убытков.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в результате удара по Киеву 25 ноября погибли 7 человек, более 20 пострадали.