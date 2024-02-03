Атака рф на Донеччину 6 січня: правоохоронці ідентифікували ще двох загиблих дітей

Поліцейські ідентифікували двох дітей, які загинули в Покровському районі Донеччини внаслідок ворожого обстрілу 6 січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС.

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"Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетного удару росії в Покровську та селі Рівне", - ідеться в повідомленні МВС у соцмережах.

Зазначається, що вдалося встановити ще двох загиблих:

• у Рівному - 7-річного хлопчика.

• у Покровську - 14-річного хлопця.

"Тоді жертвами атаки стали 11 людей, з них - 5 дітей. На сьогодні поліцейські ідентифікували 9 загиблих. Залишається встановити ще 2 загиблих дітей - хлопчиків 9 та 16 років. Ідентифікація триває", - інформує МВС.

Доповнення

6 січня армія рф вдарила ракетами С-300 по Покровському району, повідомлялося про 11 загиблих, у тому числі 5 дітей. У Покровську під ракетний удар армії рф потрапила лікарня, де в той момент тривала операція.

7 січня повідомлялося, що у селі Рівне Покровського району з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло загиблої дитини.