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Атака рф на Донеччину 6 січня: правоохоронці ідентифікували ще двох загиблих дітей

Атака рф на Донеччину 6 січня: правоохоронці ідентифікували ще двох загиблих дітей

Київ • УНН

 • 31776 перегляди

Поліція ідентифікувала двох хлопчиків, 7 і 14 років, які загинули в результаті російських ракетних ударів 6 січня в Покровському районі Донецької області України.

Поліцейські ідентифікували двох дітей, які загинули в Покровському районі Донеччини внаслідок ворожого обстрілу 6 січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС.

Деталі

"Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетного удару росії в Покровську та селі Рівне", - ідеться в повідомленні МВС у соцмережах.

Зазначається, що вдалося встановити ще двох загиблих:

• у Рівному - 7-річного хлопчика.

• у Покровську - 14-річного хлопця.

"Тоді жертвами атаки стали 11 людей, з них - 5 дітей. На сьогодні поліцейські ідентифікували 9 загиблих. Залишається встановити ще 2 загиблих дітей - хлопчиків 9 та 16 років. Ідентифікація триває", - інформує МВС.

Доповнення

6 січня армія рф вдарила ракетами С-300 по Покровському району, повідомлялося про 11 загиблих, у тому числі 5 дітей. У Покровську під ракетний удар армії рф потрапила лікарня, де в той момент тривала операція. 

7 січня повідомлялося, що у селі Рівне Покровського району з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло загиблої дитини.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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