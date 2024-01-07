Донеччина: рятувальники витягли з-під завалів в Рівному мертву дитину
Київ • УНН
Зі зруйнованого будинку в селі Рівне, що у Донецькій області, витягли тіло дитини, рятувальники шукають ще п'ятьох людей. Зокрема. під завалами може бути ще дві дитини.
У селі Рівне Покровського району Донеччини з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло загиблої дитини. Пошукові роботи тривають. Про це повідомили ДСНС України, пише УНН.
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У селі Рівне на місці зруйнованого будинку все ще тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей.
У самому Покровську на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків з-під завалів врятовано 1 людину. Також вилучено тіло жінки. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 2 дітей та 2 дорослих.
Всього в результаті ворожого обстрілу поранено 9 осіб. Розібрано 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. До проведення робіт по 2 локаціям від ДСНС залучено 30 чоловік особового складу та 5 од. техніки.
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6 січня повідомлялося, що Донецька область зазнала 15 ворожих атак.