Донецкая область: спасатели вытащили из-под завалов в Ровном мертвого ребенка

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  156077 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  192452 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  172183 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  167046 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
2 января  •  256081 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  143306 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  290543 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  180716 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  308014 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  170912 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  190854 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

Эксклюзив
Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  203454 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  206830 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

Эксклюзив
Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  205040 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192598 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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Новости по теме

Донецкая область: спасатели вытащили из-под завалов в Ровном мертвого ребенка

Из разрушенного дома в селе Ровном, что в Донецкой области, вытащили тело ребенка, спасатели ищут еще пять человек. В частности. под завалами может быть еще два ребенка.

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Днепропетровщина: россияне били из артиллерии и ударными-дронами

Российские войска обстреляли Днепропетровскую область из беспилотников и артиллерии, вызвав разрушения и пожары в Днепре, но о жертвах не сообщалось.

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ВСУ уничтожили вражеский недостроенный железнодорожный мост в Донецкой области

Вооруженные силы Украины разрушили частично построенный железнодорожный мост возле Гранитного, что препятствует планам России по прямому железнодорожному сообщению с Мариуполем, Волновахой и Донецком.

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Президент Евросовета Шарль Мишель планирует досрочно покинуть пост

Президент Совета ЕС Шарль Мишель планирует покинуть свой пост после выборов в Европейский парламент в 2024 году, и вопрос о его преемнике является актуальным.

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Президент Евросовета Шарль Мишель планирует досрочно покинуть пост

В США ожидают, что Турция ратифицирует членство Швеции в НАТО в ближайшее время

Блинкен ожидает, что Турция ратифицирует заявку Швеции на участие в НАТО в ближайшие недели.

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