Донецкая область: спасатели вытащили из-под завалов в Ровном мертвого ребенка

В селе Ровное Покровского района Донецкой области из-под завалов разрушенного дома спасатели достали тело погибшего ребенка. Поисковые работы продолжаются. Об этом сообщили ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

В Ровном на месте разрушенного дома все еще продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей.

В самом Покровске на месте двух разрушенных частных жилых домов из-под завалов спасен 1 человек. Также изъято тело женщины. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 2 детей и 2 взрослых.

Всего в результате вражеского обстрела ранены 9 человек. Разобрано 68 тонн разрушенных строительных конструкций. К проведению работ по 2 локациям от ГСЧС привлечено 30 человек личного состава и 5 ед. техники.

ВСУ уничтожили вражеский недостроенный железнодорожный мост в Донецкой области

Напомним

6 января сообщалось, что Донецкая область подверглась 15 вражеским атакам.