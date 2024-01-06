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Донеччина за добу зазнала 15 ворожих атак - поліція

Донеччина за добу зазнала 15 ворожих атак - поліція

Київ • УНН

 • 31392 перегляди

Донецька область за добу витримала 15 обстрілів, внаслідок яких було пошкоджено школу, будинки, підприємство та поранено одну особу. Російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів з артилерії та ракетами

Донецька область за минулу добу зазнала 15 ворожих атак, пошкоджено школу, підприємство, житлові будинки, відомо про одну поранену людину, повідомили у ГУНП у Донецькій області, передає УНН.

Деталі

"Донеччина витримала 15 атак за добу. За 5 січня російські загарбники обстріляли 7 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Покровськ, Українськ, селище Очеретине, села Острівське, Соловйове", - повідомили у поліції області у Telegram.

Як зазначається, пошкоджено 29 цивільних об’єктів: 5 житлових будинків, школу, підприємство, господарчу споруду, гаражі, автомобілі.

Вказано, що Красногорівку окупанти накрили з артилерії, поранили 53-річного місцевого жителя.

Покровськ росія атакувала двічі за ніч. "Ракети С-300 поцілили по території підприємства. Зафіксовано 6 влучань, є пошкодження. Інформації про постраждалих цивільних наразі не надходило", - повідомили у поліції.

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, у Покровську пошкоджено 2 адмінбудівлі, численні гаражі та автомобілі. 

В Українську внаслідок обстрілів, як зазначається, пошкоджено заклад освіти та 2 багатоквартирних будинки, в Острівському – три приватних оселі.

Голова ОВА також повідомив, що Курахівська громада зазнала 6 обстрілів: і зокрема у Дальньому пошкоджено 1 будинок.

Також у Кураховому, з його слів, вражена промзона. У Лиманській громаді 4 рази обстріляне Торське.

Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків. У Званівській громаді під вогнем Переїзне і Верхньокам'янське. У Сіверській громаді обстріляні три вулиці Серебрянки", - додав голова ОВА.

Нагадаємо

Уночі, 6 січня, російські війська завдали два удари по Покровську Донецької області. Пошкоджена адмінбудівля, автомобілі та гаражі.

Павло Башинський

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