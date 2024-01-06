Донеччина за добу зазнала 15 ворожих атак - поліція
Київ • УНН
Донецька область за добу витримала 15 обстрілів, внаслідок яких було пошкоджено школу, будинки, підприємство та поранено одну особу. Російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів з артилерії та ракетами
Донецька область за минулу добу зазнала 15 ворожих атак, пошкоджено школу, підприємство, житлові будинки, відомо про одну поранену людину, повідомили у ГУНП у Донецькій області, передає УНН.
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"Донеччина витримала 15 атак за добу. За 5 січня російські загарбники обстріляли 7 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Покровськ, Українськ, селище Очеретине, села Острівське, Соловйове", - повідомили у поліції області у Telegram.
Як зазначається, пошкоджено 29 цивільних об’єктів: 5 житлових будинків, школу, підприємство, господарчу споруду, гаражі, автомобілі.
Вказано, що Красногорівку окупанти накрили з артилерії, поранили 53-річного місцевого жителя.
Покровськ росія атакувала двічі за ніч. "Ракети С-300 поцілили по території підприємства. Зафіксовано 6 влучань, є пошкодження. Інформації про постраждалих цивільних наразі не надходило", - повідомили у поліції.
Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, у Покровську пошкоджено 2 адмінбудівлі, численні гаражі та автомобілі.
В Українську внаслідок обстрілів, як зазначається, пошкоджено заклад освіти та 2 багатоквартирних будинки, в Острівському – три приватних оселі.
Голова ОВА також повідомив, що Курахівська громада зазнала 6 обстрілів: і зокрема у Дальньому пошкоджено 1 будинок.
Також у Кураховому, з його слів, вражена промзона. У Лиманській громаді 4 рази обстріляне Торське.
"У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків. У Званівській громаді під вогнем Переїзне і Верхньокам'янське. У Сіверській громаді обстріляні три вулиці Серебрянки", - додав голова ОВА.
Нагадаємо
Уночі, 6 січня, російські війська завдали два удари по Покровську Донецької області. Пошкоджена адмінбудівля, автомобілі та гаражі.