Донецкая область за сутки подверглась 15 вражеским атакам - полиция

Донецкая область за минувшие сутки подверглась 15 вражеским атакам, повреждены школа, предприятие, жилые дома, известно об одном раненом человеке, сообщили в ГУНП в Донецкой области, пишет УНН.

Детали

"Донецкая область выдержала 15 атак за сутки. За 5 января российские захватчики обстреляли 7 населенных пунктов: города Авдеевка, Красногоровка, Покровск, Украинск, поселок Очеретино, села Островское, Соловьево", - сообщили в полиции области в Telegram.

Как отмечается, повреждены 29 гражданских объектов: 5 жилых домов, школа, предприятие, хозяйственная постройка, гаражи, автомобили.

Указано, что Красногоровку оккупанты накрыли из артиллерии, ранили 53-летнего местного жителя.

Покровск россия атаковала дважды за ночь. "Ракеты С-300 попали по территории предприятия. Зафиксировано 6 попаданий, есть повреждения. Информации о пострадавших гражданских пока не поступало", - сообщили в полиции.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, в Покровске повреждены 2 админздания, многочисленные гаражи и автомобили.

В Украинске в результате обстрелов, как отмечается, повреждено учебное заведение и 2 многоквартирных дома, в Островском - три частных дома.

Глава ОВА также сообщил, что Кураховская громада подверглась 6 обстрелам: и в частности в Дальнем поврежден 1 дом.

Также в Курахово, по его словам, поражена промзона. В Лиманской громаде 4 раза обстреляно Торское.

"В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов. В Звановской громаде под огнем Переездное и Верхнекаменское. В Северской громаде обстреляны три улицы Серебрянки", - добавил глава ОВА.

Напомним

Ночью, 6 января, российские войска нанесли два удара по Покровску Донецкой области. Повреждено админздание, автомобили и гаражи.