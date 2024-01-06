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Російські окупанти вночі вдарили по Покровську, є постраждалі

Російські окупанти вночі вдарили по Покровську, є постраждалі

Київ • УНН

 • 40032 перегляди

Російські війська двічі за ніч завдали ударів по Покровську, що призвело до руйнувань і жертв; масштаби збитків оцінюються.

Уночі, 6 січня, російські війська завдали два удари по Покровську Донецької області. Пошкоджена адмінбудівля, автомобілі та гаражі. Про це повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Покровськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі

йдеться у повідомленні.

Він додав, що за попередньою інформацією, під завалами людей немає, однак є постраждалі. Наслідки обстрілу наразі встановлюють.

У новорічну ніч росіяни вдарили по Покровську ракетами: двоє людей постраждали, серед них дитина01.01.24, 11:15 • 38541 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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