Російські окупанти вночі вдарили по Покровську, є постраждалі

Уночі, 6 січня, російські війська завдали два удари по Покровську Донецької області. Пошкоджена адмінбудівля, автомобілі та гаражі. Про це повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін, передає УНН.

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Покровськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі йдеться у повідомленні.

Він додав, що за попередньою інформацією, під завалами людей немає, однак є постраждалі. Наслідки обстрілу наразі встановлюють.

У новорічну ніч росіяни вдарили по Покровську ракетами: двоє людей постраждали, серед них дитина