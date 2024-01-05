Российские оккупанты ночью ударили по Покровску, есть пострадавшие

Ночью, 6 января, российские войска нанесли два удара по Покровску Донецкой области. Повреждено админздание, автомобили и гаражи. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Покровск снова под вражеским огнем. Сегодня ночью россияне дважды обстреляли город, попали в админздание. Горят гараж и автомобили говорится в сообщении.

Он добавил, что по предварительной информации, под завалами людей нет, однако есть пострадавшие. Последствия обстрела сейчас устанавливаются.

В новогоднюю ночь россияне ударили по Покровску ракетами: два человека пострадали, среди них ребенок