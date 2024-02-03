Атака рф в Донецкой области 6 января: правоохранители идентифицировали еще двух погибших детей

Полицейские идентифицировали двух детей, погибших в Покровском районе Донецкой области в результате вражеского обстрела 6 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.

Детали

"Следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, которые изъяли на местах ракетного удара россии в Покровске и селе Ровно", - говорится в сообщении МВД в соцсетях.

Отмечается, что удалось установить еще двух погибших:

- в Ровно - 7-летнего мальчика.

- в Покровске - 14-летнего парня.

"Тогда жертвами атаки стали 11 человек, из них - 5 детей. На сегодня полицейские идентифицировали 9 погибших. Остается установить еще 2 погибших детей - мальчиков 9 и 16 лет. Идентификация продолжается", - информирует МВД.

Дополнение

6 января армия рф ударила ракетами С-300 по Покровскому району, сообщалось об 11 погибших, в том числе 5 детей. В Покровске под ракетный удар армии рф попала больница, где в тот момент продолжалась операция.

7 января сообщалось, что в селе Ровно Покровского района из-под завалов разрушенного дома спасатели достали тело погибшего ребенка.