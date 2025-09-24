Атака рф на Дніпропетровщину 24 вересня: є поранені і загиблий
Київ • УНН
24 вересня російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетами та дронами. Загинула 1 людина, 10 отримали поранення, зруйновано житлові будинки та підприємства.
Впродовж дня 24 вересня російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетами і дронами. Особливо сильно постраждали чотири райони області - Синельниківський, Нікопольський, Дніпровський та Камʼянський, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Внаслідок атаки загинула 1 людина, ще 10 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Також руйнувань зазнали житлові будинки, господарські споруди, промислове підприємство та об’єкти інфраструктури.
У кількох громадах на території області виникли пожежі
Всім постраждалим надали необхідну допомогу і доставили в лікарню.
Нагадаємо
Вранці 24 вересня російські окупанти скинули три авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Загинуло двоє чоловіків 42 та 69 років, а восьмеро людей отримали поранення.