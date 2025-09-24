Атака рф на Дніпропетровщину 24 вересня: є поранені і загиблий

$41.380.00
48.800.07
ukenru
14:27 • 5824 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 12751 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 15808 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 18053 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 30279 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 17828 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 32095 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18085 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18335 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15239 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.9м/с
59%
756мм
Популярнi новини
Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні24 вересня, 07:32 • 7740 перегляди
Дрони СБУ вдруге за тиждень вразили нафтохімічний завод у Башкортостані - джерело24 вересня, 07:39 • 5732 перегляди
"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони24 вересня, 07:55 • 12213 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 30671 перегляди
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить24 вересня, 10:41 • 10499 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 30284 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 30736 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 32100 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 43114 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 51888 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Петр Павел
Нестор Шуфрич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 37919 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 97862 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 57540 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 71501 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 123054 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Атака рф на Дніпропетровщину 24 вересня: є поранені і загиблий

Київ • УНН

 • 28 перегляди

24 вересня російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетами та дронами. Загинула 1 людина, 10 отримали поранення, зруйновано житлові будинки та підприємства.

Атака рф на Дніпропетровщину 24 вересня: є поранені і загиблий

Впродовж дня 24 вересня російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетами і дронами. Особливо сильно постраждали чотири райони області - Синельниківський, Нікопольський, Дніпровський та Камʼянський, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Внаслідок атаки загинула 1 людина, ще 10 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Також руйнувань зазнали житлові будинки, господарські споруди, промислове підприємство та об’єкти інфраструктури.

У кількох громадах на території області виникли пожежі

- їх загасили рятувальники ДСНС.

Всім постраждалим надали необхідну допомогу і доставили в лікарню.

Нагадаємо

Вранці 24 вересня російські окупанти скинули три авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Загинуло двоє чоловіків 42 та 69 років, а восьмеро людей отримали поранення.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Донецька область
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Костянтинівка