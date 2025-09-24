Атака РФ на Днепропетровщину 24 сентября: есть раненые и погибший
Киев • УНН
24 сентября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами. Погиб 1 человек, 10 получили ранения, разрушены жилые дома и предприятия.
В течение дня 24 сентября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами. Особенно сильно пострадали четыре района области - Синельниковский, Никопольский, Днепровский и Каменский, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Подробности
В результате атаки погиб 1 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести. Также разрушениям подверглись жилые дома, хозяйственные постройки, промышленное предприятие и объекты инфраструктуры.
В нескольких общинах на территории области возникли пожары
Всем пострадавшим оказали необходимую помощь и доставили в больницу.
Напомним
Утром 24 сентября российские оккупанты сбросили три авиабомбы на Константиновку Донецкой области. Погибли двое мужчин 42 и 69 лет, а восемь человек получили ранения.