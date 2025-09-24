$41.380.00
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 12738 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 15799 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 18042 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали
24 сентября, 11:04 • 30263 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 17825 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 32088 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18085 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18335 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 15239 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Атака РФ на Днепропетровщину 24 сентября: есть раненые и погибший

Киев • УНН

 • 22 просмотра

24 сентября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами. Погиб 1 человек, 10 получили ранения, разрушены жилые дома и предприятия.

Атака РФ на Днепропетровщину 24 сентября: есть раненые и погибший

В течение дня 24 сентября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами. Особенно сильно пострадали четыре района области - Синельниковский, Никопольский, Днепровский и Каменский, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Подробности

В результате атаки погиб 1 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести. Также разрушениям подверглись жилые дома, хозяйственные постройки, промышленное предприятие и объекты инфраструктуры.

В нескольких общинах на территории области возникли пожары

- их потушили спасатели ГСЧС.

Всем пострадавшим оказали необходимую помощь и доставили в больницу.

Напомним

Утром 24 сентября российские оккупанты сбросили три авиабомбы на Константиновку Донецкой области. Погибли двое мужчин 42 и 69 лет, а восемь человек получили ранения.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Донецкая область
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Константиновка