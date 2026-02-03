Атака рф на автобус із шахтарями: у ДТЕК назвали імена загиблих працівників
Київ • УНН
1 лютого росія атакувала цивільний автобус, що перевозив шахтарів ДТЕК. Загинуло 12 цивільних, з них 9 — працівники ДТЕК.
Неділя, 1 лютого, стала найтрагічнішим днем для родини ДТЕК за час повномасштабної війни. Цього дня росія здійснила масштабну терористичну атаку по цивільному автобусу, в результаті чого загинуло 9 шахтарів ДТЕК. Про це повідомили в ДТЕК, передає УНН.
1 лютого - найтрагічніший день для родини ДТЕК за час повномасштабної війни. Цього дня росія здійснила масштабну терористичну атаку на наші шахти. Ворог свідомо вдарив по цивільному автобусу
Загинули 12 цивільних, 9 з них - шахтарі ДТЕК:
- Андрій Сморгунов, гірник очисного забою;
- Роман Лисогоря, машиніст гірничих виїмкових машин;
- Денис Бойков, помічник начальника дільниці;
- Роман Мухонько, електрослюсар підземний;
- Микола Довбиш, гірник очисного забою;
- Руслан Чічієков, гірник очисного забою;
- Євген Тарасенко, механік дільниці;
- Денис Кармелицький, гірник з ремонту гірничих виробок;
- Віталій Булаш, майстер гірничий.
Ми ніколи не забудемо ці імена. І ніколи не пробачимо ворогу цю втрату. Вічна пам’ять шахтарям, життя яких забрала росія
Нагадаємо
рф атакувала автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни. Як повідомили у ДТЕК, відомо про 15 загиблих шахтарів.