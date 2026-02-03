$42.970.16
19:39 • 4408 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
18:25 • 8832 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 11945 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 13394 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 11705 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 19944 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 28063 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16454 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24246 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 34342 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Атака рф на автобус із шахтарями: у ДТЕК назвали імена загиблих працівників

Київ • УНН

 • 124 перегляди

1 лютого росія атакувала цивільний автобус, що перевозив шахтарів ДТЕК. Загинуло 12 цивільних, з них 9 — працівники ДТЕК.

Атака рф на автобус із шахтарями: у ДТЕК назвали імена загиблих працівників

Неділя, 1 лютого, стала найтрагічнішим днем для родини ДТЕК за час повномасштабної війни. Цього дня росія здійснила масштабну терористичну атаку по цивільному автобусу, в результаті чого загинуло 9 шахтарів ДТЕК. Про це повідомили в ДТЕК, передає УНН

1 лютого - найтрагічніший день для родини ДТЕК за час повномасштабної війни. Цього дня росія здійснила масштабну терористичну атаку на наші шахти. Ворог свідомо вдарив по цивільному автобусу 

- йдеться в повідомленні. 

Загинули 12 цивільних, 9 з них - шахтарі ДТЕК:

  • Андрій Сморгунов, гірник очисного забою;
    • Роман Лисогоря, машиніст гірничих виїмкових машин;
      • Денис Бойков, помічник начальника дільниці;
        • Роман Мухонько, електрослюсар підземний;
          • Микола Довбиш, гірник очисного забою;
            • Руслан Чічієков, гірник очисного забою;
              • Євген Тарасенко, механік дільниці;
                • Денис Кармелицький, гірник з ремонту гірничих виробок;
                  • Віталій Булаш, майстер гірничий. 

                    Ми ніколи не забудемо ці імена. І ніколи не пробачимо ворогу цю втрату. Вічна пам’ять шахтарям, життя яких забрала росія 

                    - додали в ДТЕК.

                    Нагадаємо 

                    рф атакувала автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни. Як повідомили у ДТЕК, відомо про 15 загиблих шахтарів.

                    Павло Башинський

                    СуспільствоВійна в Україні
                    Енергетика
                    Війна в Україні
                    Дніпропетровська область
                    ДТЕК