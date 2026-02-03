Атака рф на автобус із шахтарями: у ДТЕК назвали імена загиблих працівників

Неділя, 1 лютого, стала найтрагічнішим днем для родини ДТЕК за час повномасштабної війни. Цього дня росія здійснила масштабну терористичну атаку по цивільному автобусу, в результаті чого загинуло 9 шахтарів ДТЕК. Про це повідомили в ДТЕК, передає УНН.

Загинули 12 цивільних, 9 з них - шахтарі ДТЕК:

Андрій Сморгунов, гірник очисного забою;

Роман Лисогоря, машиніст гірничих виїмкових машин;

Денис Бойков, помічник начальника дільниці;

Роман Мухонько, електрослюсар підземний;

Микола Довбиш, гірник очисного забою;

Руслан Чічієков, гірник очисного забою;

Євген Тарасенко, механік дільниці;

Денис Кармелицький, гірник з ремонту гірничих виробок;

Віталій Булаш, майстер гірничий.

Ми ніколи не забудемо ці імена. І ніколи не пробачимо ворогу цю втрату. Вічна пам’ять шахтарям, життя яких забрала росія - додали в ДТЕК.

