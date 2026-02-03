Атака рф на автобус с шахтерами: в ДТЭК назвали имена погибших сотрудников

Воскресенье, 1 февраля, стало самым трагическим днем для семьи ДТЭК за время полномасштабной войны. В этот день россия совершила масштабную террористическую атаку по гражданскому автобусу, в результате чего погибли 9 шахтеров ДТЭК. Об этом сообщили в ДТЭК, передает УНН.

1 февраля – самый трагический день для семьи ДТЭК за время полномасштабной войны. В этот день россия совершила масштабную террористическую атаку на наши шахты. Враг сознательно ударил по гражданскому автобусу - говорится в сообщении.

Погибли 12 гражданских, 9 из них – шахтеры ДТЭК:

Андрей Сморгунов, горнорабочий очистного забоя;

Роман Лысогоря, машинист горных выемочных машин;

Денис Бойков, помощник начальника участка;

Роман Мухонько, электрослесарь подземный;

Николай Довбыш, горнорабочий очистного забоя;

Руслан Чичиэков, горнорабочий очистного забоя;

Евгений Тарасенко, механик участка;

Денис Кармелицкий, горнорабочий по ремонту горных выработок;

Виталий Булаш, горный мастер.

Мы никогда не забудем эти имена. И никогда не простим врагу эту потерю. Вечная память шахтерам, жизнь которых забрала россия - добавили в ДТЭК.

