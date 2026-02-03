Атака рф на автобус с шахтерами: в ДТЭК назвали имена погибших сотрудников
Киев • УНН
1 февраля россия атаковала гражданский автобус, перевозивший шахтеров ДТЭК. Погибло 12 гражданских, из них 9 — работники ДТЭК.
Воскресенье, 1 февраля, стало самым трагическим днем для семьи ДТЭК за время полномасштабной войны. В этот день россия совершила масштабную террористическую атаку по гражданскому автобусу, в результате чего погибли 9 шахтеров ДТЭК. Об этом сообщили в ДТЭК, передает УНН.
1 февраля – самый трагический день для семьи ДТЭК за время полномасштабной войны. В этот день россия совершила масштабную террористическую атаку на наши шахты. Враг сознательно ударил по гражданскому автобусу
Погибли 12 гражданских, 9 из них – шахтеры ДТЭК:
- Андрей Сморгунов, горнорабочий очистного забоя;
- Роман Лысогоря, машинист горных выемочных машин;
- Денис Бойков, помощник начальника участка;
- Роман Мухонько, электрослесарь подземный;
- Николай Довбыш, горнорабочий очистного забоя;
- Руслан Чичиэков, горнорабочий очистного забоя;
- Евгений Тарасенко, механик участка;
- Денис Кармелицкий, горнорабочий по ремонту горных выработок;
- Виталий Булаш, горный мастер.
Мы никогда не забудем эти имена. И никогда не простим врагу эту потерю. Вечная память шахтерам, жизнь которых забрала россия
Напомним
рф атаковала автобус, перевозивший на Днепропетровщине шахтеров с предприятия после смены. Как сообщили в ДТЭК, известно о 15 погибших шахтерах.