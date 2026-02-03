$42.970.16
19:39 • 4408 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 8836 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 11947 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 13397 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 11707 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 19946 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 28067 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16454 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24246 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 34342 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Дипломатка

Атака рф на автобус с шахтерами: в ДТЭК назвали имена погибших сотрудников

Киев • УНН

 • 126 просмотра

1 февраля россия атаковала гражданский автобус, перевозивший шахтеров ДТЭК. Погибло 12 гражданских, из них 9 — работники ДТЭК.

Атака рф на автобус с шахтерами: в ДТЭК назвали имена погибших сотрудников

Воскресенье, 1 февраля, стало самым трагическим днем для семьи ДТЭК за время полномасштабной войны. В этот день россия совершила масштабную террористическую атаку по гражданскому автобусу, в результате чего погибли 9 шахтеров ДТЭК. Об этом сообщили в ДТЭК, передает УНН

1 февраля – самый трагический день для семьи ДТЭК за время полномасштабной войны. В этот день россия совершила масштабную террористическую атаку на наши шахты. Враг сознательно ударил по гражданскому автобусу 

- говорится в сообщении. 

Погибли 12 гражданских, 9 из них – шахтеры ДТЭК:

  • Андрей Сморгунов, горнорабочий очистного забоя;
    • Роман Лысогоря, машинист горных выемочных машин;
      • Денис Бойков, помощник начальника участка;
        • Роман Мухонько, электрослесарь подземный;
          • Николай Довбыш, горнорабочий очистного забоя;
            • Руслан Чичиэков, горнорабочий очистного забоя;
              • Евгений Тарасенко, механик участка;
                • Денис Кармелицкий, горнорабочий по ремонту горных выработок;
                  • Виталий Булаш, горный мастер. 

                    Мы никогда не забудем эти имена. И никогда не простим врагу эту потерю. Вечная память шахтерам, жизнь которых забрала россия 

                    - добавили в ДТЭК.

                    Напомним 

                    рф атаковала автобус, перевозивший на Днепропетровщине шахтеров с предприятия после смены. Как сообщили в ДТЭК, известно о 15 погибших шахтерах.

                    Павел Башинский

                    Энергетика
                    Война в Украине
                    Днепропетровская область
                    ДТЭК