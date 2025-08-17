$41.450.00
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 23026 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 50359 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 118799 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 80437 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 79791 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 65435 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 53916 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 247676 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 214550 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
Атака росіян на Запоріжжя: одна дитина загинула, шестеро людей поранені

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Внаслідок атаки росіян по Запорізькій області загинув 15-річний хлопець. Двоє дітей та четверо дорослих отримали поранення.

Атака росіян на Запоріжжя: одна дитина загинула, шестеро людей поранені

Одна дитина загинула, двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень унаслідок атака росіян по Запорізькій області ввечері 17 серпня. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог двічі атакував село Новояковлівка Запорізького району, попередньо ФАБами.

Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки - 40-річний тато і 36-річна мати - поранені. Постраждали і двоє чоловіків - 41 та 51 років

- розповів Федоров.

Він додав, що постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

"Будинок родини зруйновано. Понівечені й будинки розташовані поруч", - констатував керівник Запорізької ОВА.

Нагадаємо

Напередодні на Запоріжжі російський безпілотник атакував рятувальників, які гасили пожежу на складі. Пошкоджено пожежний автомобіль, але ніхто не постраждав.

Удар рф по Запоріжжю 10 серпня: пошкоджено кризовий центр ЗАЕС11.08.25, 17:20 • 8682 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна
Дитина
Запорізька область
Іван Федоров
Безпілотний літальний апарат