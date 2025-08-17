Атака росіян на Запоріжжя: одна дитина загинула, шестеро людей поранені
Київ • УНН
Внаслідок атаки росіян по Запорізькій області загинув 15-річний хлопець. Двоє дітей та четверо дорослих отримали поранення.
Одна дитина загинула, двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень унаслідок атака росіян по Запорізькій області ввечері 17 серпня. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, ворог двічі атакував село Новояковлівка Запорізького району, попередньо ФАБами.
Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки - 40-річний тато і 36-річна мати - поранені. Постраждали і двоє чоловіків - 41 та 51 років
Він додав, що постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
"Будинок родини зруйновано. Понівечені й будинки розташовані поруч", - констатував керівник Запорізької ОВА.
Нагадаємо
Напередодні на Запоріжжі російський безпілотник атакував рятувальників, які гасили пожежу на складі. Пошкоджено пожежний автомобіль, але ніхто не постраждав.
