17:11
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
17 августа, 10:14
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
17 августа, 07:17
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
16 августа, 10:46
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
17 августа, 07:17
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48
Атака россиян на Запорожье: один ребенок погиб, шесть человек ранены

Киев • УНН

 • 320 просмотра

В результате атаки россиян по Запорожской области погиб 15-летний парень. Двое детей и четверо взрослых получили ранения.

Атака россиян на Запорожье: один ребенок погиб, шесть человек ранены

Один ребенок погиб, двое детей и четверо взрослых получили ранения в результате атаки россиян по Запорожской области вечером 17 августа. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, враг дважды атаковал село Новояковлевка Запорожского района, предварительно ФАБами.

В результате обстрела погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители - 40-летний отец и 36-летняя мать - ранены. Пострадали и двое мужчин - 41 и 51 лет

- рассказал Федоров.

Он добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Дом семьи разрушен. Изуродованы и дома, расположенные рядом", - констатировал руководитель Запорожской ОВА.

Напомним

Накануне в Запорожье российский беспилотник атаковал спасателей, тушивших пожар на складе. Поврежден пожарный автомобиль, но никто не пострадал.

Вадим Хлюдзинский

