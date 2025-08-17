Атака россиян на Запорожье: один ребенок погиб, шесть человек ранены

Один ребенок погиб, двое детей и четверо взрослых получили ранения в результате атаки россиян по Запорожской области вечером 17 августа. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

По его словам, враг дважды атаковал село Новояковлевка Запорожского района, предварительно ФАБами.

В результате обстрела погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители - 40-летний отец и 36-летняя мать - ранены. Пострадали и двое мужчин - 41 и 51 лет