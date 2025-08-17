Атака россиян на Запорожье: один ребенок погиб, шесть человек ранены
Киев • УНН
В результате атаки россиян по Запорожской области погиб 15-летний парень. Двое детей и четверо взрослых получили ранения.
Один ребенок погиб, двое детей и четверо взрослых получили ранения в результате атаки россиян по Запорожской области вечером 17 августа. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, враг дважды атаковал село Новояковлевка Запорожского района, предварительно ФАБами.
В результате обстрела погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители - 40-летний отец и 36-летняя мать - ранены. Пострадали и двое мужчин - 41 и 51 лет
Он добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Дом семьи разрушен. Изуродованы и дома, расположенные рядом", - констатировал руководитель Запорожской ОВА.
Напомним
Накануне в Запорожье российский беспилотник атаковал спасателей, тушивших пожар на складе. Поврежден пожарный автомобиль, но никто не пострадал.
