Атака на Дніпропетровщину: дві людини зазнали поранень, чоловік у важкому стані
Київ • УНН
На Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак поранено двох людей: 68-річну жінку та 57-річного чоловіка, якого госпіталізовано у важкому стані. Знищено приватний будинок та автівки, пошкоджено інфраструктуру та багатоквартирний будинок.
Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині поранено дві людини. Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, на Самарівський район агресор скерував БпЛА.
У Пішанській громаді постраждала 68-річна жінка. Вона отримала всю необхідну медичну допомогу. Зайнявся приватний будинок і дві легкові автівки. Вони знищені. Ще одна машина і два причепи пошкоджені
Він також розповів, що на Синельниківщині вночі противник атакував безпілотником Петропавлівську громаду, внаслідок чого був понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок.
За уточненою інформацією, вчора надвечір російські війська поцілили дроном по Маломихайлівській громаді району. Зазнав поранень 57-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Потрощений автомобіль
Крім того, він поінформував, що від FPV-дронів й обстрілу з РСЗВ "Град" потерпала Нікопольщина: під ударом були райцентр і Мирівська громада.
Зачепило газогін і лінію електропередач. У Павлоградському районі пошкоджена інфраструктура. Оборонці неба збили на Дніпропетровщині 19 БпЛА
Нагадаємо
28 листопада у Покровській громаді Дніпропетровщини рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 61-річного чоловіка.
