29 листопада, 18:27 • 12492 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 23112 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 19558 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 19722 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 19427 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 15607 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15419 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14227 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14814 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 15221 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56 • 67663 перегляди
Атака на Дніпропетровщину: дві людини зазнали поранень, чоловік у важкому стані

Київ • УНН

 • 12 перегляди

На Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак поранено двох людей: 68-річну жінку та 57-річного чоловіка, якого госпіталізовано у важкому стані. Знищено приватний будинок та автівки, пошкоджено інфраструктуру та багатоквартирний будинок.

Атака на Дніпропетровщину: дві людини зазнали поранень, чоловік у важкому стані

Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині поранено дві людини. Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на Самарівський район агресор скерував БпЛА.

У Пішанській громаді постраждала 68-річна жінка. Вона отримала всю необхідну медичну допомогу. Зайнявся приватний будинок і дві легкові автівки. Вони знищені. Ще одна машина і два причепи пошкоджені

- констатував Гайваненко.

Він також розповів, що на Синельниківщині вночі противник атакував безпілотником Петропавлівську громаду, внаслідок чого був понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок.

За уточненою інформацією, вчора надвечір російські війська поцілили дроном по Маломихайлівській громаді району. Зазнав поранень 57-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Потрощений автомобіль

- зазначив керівник ОВА.

Крім того, він поінформував, що від FPV-дронів й обстрілу з РСЗВ "Град" потерпала Нікопольщина: під ударом були райцентр і Мирівська громада.

Зачепило газогін і лінію електропередач. У Павлоградському районі пошкоджена інфраструктура. Оборонці неба збили на Дніпропетровщині 19 БпЛА

- резюмував Гайваненко.

Нагадаємо

28 листопада у Покровській громаді Дніпропетровщини рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 61-річного чоловіка.

Російська атака дронами на Дніпро: жінка та дитина поранені, пошкоджено будівлю та електромережі25.11.25, 15:17 • 2841 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область