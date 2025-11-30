Атака на Днепропетровскую область: два человека получили ранения, мужчина в тяжелом состоянии

В результате вражеских атак на Днепропетровщине ранены два человека. Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.

По его словам, на Самаровский район агрессор направил БпЛА.

В Песчанской общине пострадала 68-летняя женщина. Она получила всю необходимую медицинскую помощь. Загорелся частный дом и два легковых автомобиля. Они уничтожены. Еще одна машина и два прицепа повреждены