Атака на Днепропетровскую область: два человека получили ранения, мужчина в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В Днепропетровской области в результате вражеских атак ранены два человека: 68-летняя женщина и 57-летний мужчина, который госпитализирован в тяжелом состоянии. Уничтожен частный дом и автомобили, повреждена инфраструктура и многоквартирный дом.
В результате вражеских атак на Днепропетровщине ранены два человека. Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.
Детали
По его словам, на Самаровский район агрессор направил БпЛА.
В Песчанской общине пострадала 68-летняя женщина. Она получила всю необходимую медицинскую помощь. Загорелся частный дом и два легковых автомобиля. Они уничтожены. Еще одна машина и два прицепа повреждены
Он также рассказал, что на Синельниковщине ночью противник атаковал беспилотником Петропавловскую общину, в результате чего был изуродован двухэтажный многоквартирный дом.
По уточненной информации, вчера вечером российские войска попали дроном по Маломихайловской общине района. Получил ранения 57-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Разбит автомобиль
Кроме того, он проинформировал, что от FPV-дронов и обстрела из РСЗО "Град" страдала Никопольщина: под ударом были райцентр и Мировская община.
Задело газопровод и линию электропередач. В Павлоградском районе повреждена инфраструктура. Защитники неба сбили на Днепропетровщине 19 БпЛА
Напомним
28 ноября в Покровской общине Днепропетровщины спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело 61-летнего мужчины.
