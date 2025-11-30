Атака на Днепропетровскую область: два человека получили ранения, мужчина в тяжелом состоянии

$42.190.00
48.870.00
ukenru
29 ноября, 18:27 • 12878 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 23913 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 20030 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 20143 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 19775 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 15739 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15541 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14273 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14853 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 15252 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
97%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Делегация Украины встретится с Рубио, Виткоффом и Кушнером во Флориде в воскресенье - Reuters29 ноября, 20:58 • 4264 просмотра
260 боевых столкновений за сутки, враг сбросил 86 КАБов: Генштаб рассказал о ситуации на фронте29 ноября, 21:19 • 3144 просмотра
"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф УкраиныPhoto29 ноября, 21:36 • 7360 просмотра
The Telegraph: Россия бросает в атаки «одноразовых пехотинцев» без касок и бронежилетов29 ноября, 21:59 • 6122 просмотра
США закрыли воздушное пространство над Венесуэлой: появился ответ Каракаса30 ноября, 00:05 • 3554 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 18181 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 68043 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 53396 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 61133 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 59636 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кайя Каллас
Махмуд Аббас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Швеция
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 18181 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 36736 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 54324 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 73875 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 105550 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
The New York Times
The Washington Post
Золото

Атака на Днепропетровскую область: два человека получили ранения, мужчина в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 686 просмотра

В Днепропетровской области в результате вражеских атак ранены два человека: 68-летняя женщина и 57-летний мужчина, который госпитализирован в тяжелом состоянии. Уничтожен частный дом и автомобили, повреждена инфраструктура и многоквартирный дом.

Атака на Днепропетровскую область: два человека получили ранения, мужчина в тяжелом состоянии

В результате вражеских атак на Днепропетровщине ранены два человека. Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.

Детали

По его словам, на Самаровский район агрессор направил БпЛА.

В Песчанской общине пострадала 68-летняя женщина. Она получила всю необходимую медицинскую помощь. Загорелся частный дом и два легковых автомобиля. Они уничтожены. Еще одна машина и два прицепа повреждены

- констатировал Гайваненко.

Он также рассказал, что на Синельниковщине ночью противник атаковал беспилотником Петропавловскую общину, в результате чего был изуродован двухэтажный многоквартирный дом.

По уточненной информации, вчера вечером российские войска попали дроном по Маломихайловской общине района. Получил ранения 57-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Разбит автомобиль

- отметил руководитель ОВА.

Кроме того, он проинформировал, что от FPV-дронов и обстрела из РСЗО "Град" страдала Никопольщина: под ударом были райцентр и Мировская община.

Задело газопровод и линию электропередач. В Павлоградском районе повреждена инфраструктура. Защитники неба сбили на Днепропетровщине 19 БпЛА

- резюмировал Гайваненко.

Напомним

28 ноября в Покровской общине Днепропетровщины спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело 61-летнего мужчины.

Российская атака дронами на Днепр: женщина и ребенок ранены, повреждены здание и электросети25.11.25, 15:17 • 2841 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область