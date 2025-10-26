Атака дрону рф по мікроавтобусу на Сумщині: кількість постраждалих зросла до 10 людей

Внаслідок удару російського дрона по мікроавтобусу на Сумщині 26 жовтня кількість постраждалих серед пасажирів зросла до 10 людей. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Як зазначив чиновник, росіяни прицільно вдарили по цивільному транспорту і людях, що там перебували. Серед постраждалих - двоє дітей віком 8 і 15 років.

Двоє поранених перебувають у тяжкому стані – дитина та дорослий. Медики борються за їхні життя. Усім надається необхідна допомога

Водночас у ЗМІ з’явилась інформація, що це сталось на трасі Суми-Білопілля.

Він уточнив: для об’їзду небезпечних доріг розроблена і затверджена схема руху пасажирського транспорту.

Крім того, визначені резервні, більш безпечні маршрути доведені до перевізників.

Ігнорування таких вимог створює ризики для життя людей і може мати трагічні наслідки. Безвідповідальність у питаннях безпеки неприпустима. Наразі з’ясовуються всі обставини події, впевнений, що правоохоронні органи нададуть їй належну оцінку