Атака дрона рф по микроавтобусу на Сумщине: количество пострадавших возросло до 10 человек

В результате удара российского дрона по микроавтобусу в Сумской области 26 октября число пострадавших среди пассажиров возросло до 10 человек. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Подробности

Как отметил чиновник, россияне прицельно ударили по гражданскому транспорту и находившимся там людям. Среди пострадавших - двое детей в возрасте 8 и 15 лет.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии – ребенок и взрослый. Медики борются за их жизни. Всем оказывается необходимая помощь - заявил Григоров.

В то же время в СМИ появилась информация, что это произошло на трассе Сумы-Белополье.

На этом участке дороги действуют ограничения. Это зона повышенной опасности, которую враг неоднократно атаковал дронами - добавил начальник ОВА.

Он уточнил: для объезда опасных дорог разработана и утверждена схема движения пассажирского транспорта.

Кроме того, определенные резервные, более безопасные маршруты доведены до перевозчиков.

Игнорирование таких требований создает риски для жизни людей и может иметь трагические последствия. Безответственность в вопросах безопасности недопустима. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, уверен, что правоохранительные органы дадут ей надлежащую оценку - говорится в заявлении начальника ОВА.

Также в сети появились кадры удара БПЛА по микроавтобусу.

Напомним

26 октября российские оккупанты атаковали дроном микроавтобус с пассажирами в Николаевской сельской общине на Сумщине. Сначала сообщалось, что пять человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок. Сам микроавтобус сгорел дотла.