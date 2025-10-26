$41.900.00
ukenru
15:25 • 10358 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
14:28 • 15778 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 16674 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 24733 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 21628 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 18457 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 33889 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 13868 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13617 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 16030 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
публикации
Эксклюзивы
Атака дрона рф по микроавтобусу на Сумщине: количество пострадавших возросло до 10 человек

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

На Сумщине в результате удара российского дрона по микроавтобусу 26 октября пострадали уже 10 пассажиров.

Атака дрона рф по микроавтобусу на Сумщине: количество пострадавших возросло до 10 человек

В результате удара российского дрона по микроавтобусу в Сумской области 26 октября число пострадавших среди пассажиров возросло до 10 человек. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Подробности

Как отметил чиновник, россияне прицельно ударили по гражданскому транспорту и находившимся там людям. Среди пострадавших - двое детей в возрасте 8 и 15 лет.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии – ребенок и взрослый. Медики борются за их жизни. Всем оказывается необходимая помощь

- заявил Григоров.

В то же время в СМИ появилась информация, что это произошло на трассе Сумы-Белополье.

На этом участке дороги действуют ограничения. Это зона повышенной опасности, которую враг неоднократно атаковал дронами

- добавил начальник ОВА.

Он уточнил: для объезда опасных дорог разработана и утверждена схема движения пассажирского транспорта.

Кроме того, определенные резервные, более безопасные маршруты доведены до перевозчиков.

Игнорирование таких требований создает риски для жизни людей и может иметь трагические последствия. Безответственность в вопросах безопасности недопустима. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, уверен, что правоохранительные органы дадут ей надлежащую оценку

- говорится в заявлении начальника ОВА.

Также в сети появились кадры удара БПЛА по микроавтобусу.

Напомним

26 октября российские оккупанты атаковали дроном микроавтобус с пассажирами в Николаевской сельской общине на Сумщине. Сначала сообщалось, что пять человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок. Сам микроавтобус сгорел дотла.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Сумская область