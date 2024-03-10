Атака дронів на Одесу: в ОВА показали наслідки влучання у промисловий об'єкт
Київ • УНН
Під час нічної атаки російських безпілотників-камікадзе в Одеській області українські сили протиповітряної оборони знищили 11 з атакуючих "шахідів", при цьому один безпілотник влучив у промисловий об'єкт в Одеському районі.
Під час нічної атаки російських дронів-камікадзе на Одещині сили ППО ліквідували 11 "шахедів". Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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За словами Кіпера, росіяни спрямували ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО.
Нашим бійцям з сил протиповітряної оборони вдалося знищити 11 дронів. Влучанням одного з безпілотників на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники
Олег Кіпер розповів, що постраждалих внаслідок нічної атаки немає, наразі правоохоронці фіксують черговий злочин росіян.
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Уламки шахеда пошкодили об'єкт інфраструктури цієї ночі на Вінниччині внаслідок роботи ППО.
Нагадаємо
Українські сили протиповітряної оборони знищили 35 з 39 безпілотників "шахедів", запущених російськими військами з окупованого Криму та Росії під час нічної атаки 10 березня.