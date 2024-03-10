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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака дронов на Одессу: в ОВА показали последствия попадания в промышленный объект

Атака дронов на Одессу: в ОВА показали последствия попадания в промышленный объект

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 07:41  •  10926 просмотра

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Во время ночной атаки российских беспилотников-камикадзе в Одесской области украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 из атакующих "шахидов", при этом один беспилотник попал в промышленный объект в Одесском районе.

Во время ночной атаки российских дронов-камикадзе в Одесской области силы ПВО ликвидировали 11 "шахедов". Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали 

По словам Кипера, россияне направили ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу силам ПВО.

Нашим бойцам из сил противовоздушной обороны удалось уничтожить 11 дронов. Попаданием одного из беспилотников на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели

- резюмировал глава ОВА. 

Олег Кипер рассказал, что пострадавших в результате ночной атаки нет, сейчас правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.

Армия рф за сутки атаковала две подстанции "Укрэнерго"10 марта 2024, 07:24 • 12965 просмотров

Дополнение

Обломки шахеда повредили объект инфраструктуры этой ночью в Винницкой области в результате работы ПВО.

Напомним

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 из 39 беспилотников "шахедов", запущенных российскими войсками из оккупированного Крыма и России во время ночной атаки 10 марта.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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