Атака дронов на Одессу: в ОВА показали последствия попадания в промышленный объект

Во время ночной атаки российских дронов-камикадзе в Одесской области силы ПВО ликвидировали 11 "шахедов". Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По словам Кипера, россияне направили ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу силам ПВО.

Нашим бойцам из сил противовоздушной обороны удалось уничтожить 11 дронов. Попаданием одного из беспилотников на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели - резюмировал глава ОВА.

Олег Кипер рассказал, что пострадавших в результате ночной атаки нет, сейчас правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.

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Дополнение

Обломки шахеда повредили объект инфраструктуры этой ночью в Винницкой области в результате работы ПВО.

Напомним

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 из 39 беспилотников "шахедов", запущенных российскими войсками из оккупированного Крыма и России во время ночной атаки 10 марта.