Атака дронов на Одессу: в ОВА показали последствия попадания в промышленный объект
Киев • УНН
Во время ночной атаки российских беспилотников-камикадзе в Одесской области украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 из атакующих "шахидов", при этом один беспилотник попал в промышленный объект в Одесском районе.
Во время ночной атаки российских дронов-камикадзе в Одесской области силы ПВО ликвидировали 11 "шахедов". Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
По словам Кипера, россияне направили ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу силам ПВО.
Нашим бойцам из сил противовоздушной обороны удалось уничтожить 11 дронов. Попаданием одного из беспилотников на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели
Олег Кипер рассказал, что пострадавших в результате ночной атаки нет, сейчас правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.
Армия рф за сутки атаковала две подстанции "Укрэнерго"10 марта 2024, 07:24 • 12965 просмотров
Дополнение
Обломки шахеда повредили объект инфраструктуры этой ночью в Винницкой области в результате работы ПВО.
Напомним
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 из 39 беспилотников "шахедов", запущенных российскими войсками из оккупированного Крыма и России во время ночной атаки 10 марта.
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