Атака рф зачепила відділення "Укрпошти" та депо "Нової пошти", де є постраждалі, можливі затримки

Внаслідок нічного масованого удару рф зачепило сортувальне депо "Нової пошти" та відділення Укрпошти, відомо про трьох постраждалих працівників "Нової пошти", де попередили про можливі затримки з доставкою. Про це повідомили представники служб у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Нова пошта" повідомила про серйозні наслідки і постраждалих у компанії через атаку рф на Київ уночі.

У ніч на 28 серпня 2025 року росія вчинила черговий воєнний злочин - влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві. Під атаку потрапило сортувальне депо Нової пошти, влучання прийшлося на автодвір. Унаслідок удару постраждали троє наших працівників - повідомили у "Новій пошті".

"Славенський Сергій – тяжкий стан, Дульнєв Іван та Юхимчук Юрій – стан середньої тяжкості. Компанія вже забезпечує їм та їхнім родинам необхідну медичну, психологічну та матеріальну підтримку", - зазначили у "Новій пошті".

У Новій пошті зауважили, що через повітряні тривоги сортування тимчасово призупинялося, тож "доставка може затриматися", але відправлення залишаються неушкодженими.

Ворог продовжує свої жорстокі атаки, але ми витримаємо. Важка ніч у Києві. Наші співчуття родинам загиблих та швидкого одужання пораненим. Одне з відділень Укрпошти було уражене, вже сьогодні почнемо відновлення – повідомив і гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Він зазначив, що попри безпекову ситуацію робота в Херсоні продовжується.

"Не припиняємо роботу в Херсоні, де в Укрпошти найбільша мережа відділень серед усіх установ. Але через безпекову ситуацію можливі затримки в доставці. Рух на трасі Миколаїв - Херсон обмежено у зв’язку з ворожими обстрілами. Наші водії тестують альтернативний маршрут, аби ви неодмінно отримали свої відправлення", - зазначив Смілянський.

Нагадаємо

росія здійснила масовану нічну атаку на Україну, застосувавши 598 дронів та 31 ракету, включаючи два "Кинджали". Українська ППО знешкодила 563 безпілотники та 26 ракет, в тому числі один "Кинджал".

Російська атака забрала життя 15 людей, серед яких 4 дитини. 10 дітей отримали поранення, пошуково-рятувальна операція триває.