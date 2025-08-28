Атака рф зачепила відділення "Укрпошти" та депо "Нової пошти", де є постраждалі, можливі затримки

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
11:21 • 5288 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
07:27 • 33016 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 62022 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 62296 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 94972 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 70033 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 77847 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 200089 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90871 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 55395 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.4м/с
36%
754мм
Популярнi новини
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі28 серпня, 03:16 • 47597 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto06:40 • 45706 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти07:26 • 14117 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 21762 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 44981 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 116533 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 118657 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 200085 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 179357 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 181627 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Богдан Долінце
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Дарницький район
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 79626 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 112007 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 114654 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 110616 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 143351 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
The New York Times

Атака рф зачепила відділення "Укрпошти" та депо "Нової пошти", де є постраждалі, можливі затримки

Київ • УНН

 • 1426 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на Київ пошкоджено сортувальне депо "Нової пошти" та відділення "Укрпошти". Троє працівників "Нової пошти" постраждали, можливі затримки з доставкою відправлень.

Атака рф зачепила відділення "Укрпошти" та депо "Нової пошти", де є постраждалі, можливі затримки

Внаслідок нічного масованого удару рф зачепило сортувальне депо "Нової пошти" та відділення Укрпошти, відомо про трьох постраждалих працівників "Нової пошти", де попередили про можливі затримки з доставкою. Про це повідомили представники служб у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Нова пошта" повідомила про серйозні наслідки і постраждалих у компанії через атаку рф на Київ уночі.

У ніч на 28 серпня 2025 року росія вчинила черговий воєнний злочин - влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві. Під атаку потрапило сортувальне депо Нової пошти, влучання прийшлося на автодвір. Унаслідок удару постраждали троє наших працівників

- повідомили у "Новій пошті".

"Славенський Сергій – тяжкий стан, Дульнєв Іван та Юхимчук Юрій – стан середньої тяжкості. Компанія вже забезпечує їм та їхнім родинам необхідну медичну, психологічну та матеріальну підтримку", - зазначили у "Новій пошті".

У Новій пошті зауважили, що через повітряні тривоги сортування тимчасово призупинялося, тож "доставка може затриматися", але відправлення залишаються неушкодженими.

Ворог продовжує свої жорстокі атаки, але ми витримаємо. Важка ніч у Києві. Наші співчуття родинам загиблих та швидкого одужання пораненим. Одне з відділень Укрпошти було уражене, вже сьогодні почнемо відновлення

– повідомив і гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Він зазначив, що попри безпекову ситуацію робота в Херсоні продовжується.

"Не припиняємо роботу в Херсоні, де в Укрпошти найбільша мережа відділень серед усіх установ. Але через безпекову ситуацію можливі затримки в доставці. Рух на трасі Миколаїв - Херсон обмежено у зв’язку з ворожими обстрілами. Наші водії тестують альтернативний маршрут, аби ви неодмінно отримали свої відправлення", - зазначив Смілянський.

Нагадаємо

росія здійснила масовану нічну атаку на Україну, застосувавши 598 дронів та 31 ракету, включаючи два "Кинджали". Українська ППО знешкодила 563 безпілотники та 26 ракет, в тому числі один "Кинджал".

Російська атака забрала життя 15 людей, серед яких 4 дитини. 10 дітей отримали поранення, пошуково-рятувальна операція триває.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні