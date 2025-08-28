Атака РФ затронула отделения «Укрпочты» и депо «Новой почты», есть пострадавшие, возможны задержки

В результате ночного массированного удара РФ задело сортировочное депо "Новой почты" и отделение Укрпочты, известно о трех пострадавших сотрудниках "Новой почты", где предупредили о возможных задержках с доставкой. Об этом сообщили представители служб в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Новая почта" сообщила о серьезных последствиях и пострадавших в компании из-за атаки РФ на Киев ночью.

В ночь на 28 августа 2025 года Россия совершила очередное военное преступление - попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве. Под атаку попало сортировочное депо Новой почты, попадание пришлось на автодвор. В результате удара пострадали трое наших сотрудников - сообщили в "Новой почте".

"Славенский Сергей – тяжелое состояние, Дульнев Иван и Ефимчук Юрий – состояние средней тяжести. Компания уже обеспечивает им и их семьям необходимую медицинскую, психологическую и материальную поддержку", - отметили в "Новой почте".

В Новой почте отметили, что из-за воздушных тревог сортировка временно приостанавливалась, поэтому "доставка может задержаться", но отправления остаются невредимыми.

Враг продолжает свои жестокие атаки, но мы выдержим. Тяжелая ночь в Киеве. Наши соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым. Одно из отделений Укрпочты было поражено, уже сегодня начнем восстановление – сообщил и гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Он отметил, что несмотря на ситуацию с безопасностью, работа в Херсоне продолжается.

"Не прекращаем работу в Херсоне, где у Укрпочты самая большая сеть отделений среди всех учреждений. Но из-за ситуации с безопасностью возможны задержки в доставке. Движение на трассе Николаев - Херсон ограничено в связи с вражескими обстрелами. Наши водители тестируют альтернативный маршрут, чтобы вы непременно получили свои отправления", - отметил Смелянский.

Напомним

Россия совершила массированную ночную атаку на Украину, применив 598 дронов и 31 ракету, включая два "Кинжала". Украинская ПВО обезвредила 563 беспилотника и 26 ракет, в том числе один "Кинжал".

Российская атака унесла жизни 15 человек, среди которых 4 ребенка. 10 детей получили ранения, поисково-спасательная операция продолжается.