Эксклюзив
07:27 • 24582 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 51257 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 52889 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 86417 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 63889 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 74278 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 190121 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 90397 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 55111 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 67750 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 102118 просмотра
Атака РФ затронула отделения «Укрпочты» и депо «Новой почты», есть пострадавшие, возможны задержки

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В результате ночной атаки РФ на Киев повреждены сортировочное депо «Новой почты» и отделение «Укрпочты». Трое сотрудников «Новой почты» пострадали, возможны задержки с доставкой отправлений.

Атака РФ затронула отделения «Укрпочты» и депо «Новой почты», есть пострадавшие, возможны задержки

В результате ночного массированного удара РФ задело сортировочное депо "Новой почты" и отделение Укрпочты, известно о трех пострадавших сотрудниках "Новой почты", где предупредили о возможных задержках с доставкой. Об этом сообщили представители служб в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Новая почта" сообщила о серьезных последствиях и пострадавших в компании из-за атаки РФ на Киев ночью.

В ночь на 28 августа 2025 года Россия совершила очередное военное преступление - попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве. Под атаку попало сортировочное депо Новой почты, попадание пришлось на автодвор. В результате удара пострадали трое наших сотрудников

- сообщили в "Новой почте".

"Славенский Сергей – тяжелое состояние, Дульнев Иван и Ефимчук Юрий – состояние средней тяжести. Компания уже обеспечивает им и их семьям необходимую медицинскую, психологическую и материальную поддержку", - отметили в "Новой почте".

В Новой почте отметили, что из-за воздушных тревог сортировка временно приостанавливалась, поэтому "доставка может задержаться", но отправления остаются невредимыми.

Враг продолжает свои жестокие атаки, но мы выдержим. Тяжелая ночь в Киеве. Наши соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым. Одно из отделений Укрпочты было поражено, уже сегодня начнем восстановление

– сообщил и гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Он отметил, что несмотря на ситуацию с безопасностью, работа в Херсоне продолжается.

"Не прекращаем работу в Херсоне, где у Укрпочты самая большая сеть отделений среди всех учреждений. Но из-за ситуации с безопасностью возможны задержки в доставке. Движение на трассе Николаев - Херсон ограничено в связи с вражескими обстрелами. Наши водители тестируют альтернативный маршрут, чтобы вы непременно получили свои отправления", - отметил Смелянский.

Напомним

Россия совершила массированную ночную атаку на Украину, применив 598 дронов и 31 ракету, включая два "Кинжала". Украинская ПВО обезвредила 563 беспилотника и 26 ракет, в том числе один "Кинжал".

Российская атака унесла жизни 15 человек, среди которых 4 ребенка. 10 детей получили ранения, поисково-спасательная операция продолжается.

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине