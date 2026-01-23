Армія рф завдала удару дроном по цивільному авто на Харківщині: двоє людей загинуло, троє отримали травми

$43.170.01
Ексклюзив
11:40 • 2016 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 5362 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 16771 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 49078 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 29681 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 29831 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 28266 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 27225 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 51897 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 62336 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
Популярнi новини
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo23 січня, 04:26 • 25165 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23 січня, 04:36 • 26345 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф23 січня, 05:00 • 62490 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 38051 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 23836 перегляди
Публікації
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 49078 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 51622 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 54838 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 65566 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 56584 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Село
Кривий Ріг
УНН Lite
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 1450 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 26618 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 42574 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 37759 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 67786 перегляди
Армія рф завдала удару дроном по цивільному авто на Харківщині: двоє людей загинуло, троє отримали травми

Київ • УНН

 • 336 перегляди

На Харківщині російський дрон атакував цивільний автомобіль, внаслідок чого загинули дві особи, а троє отримали травми. Постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

Армія рф завдала удару дроном по цивільному авто на Харківщині: двоє людей загинуло, троє отримали травми

Унаслідок удару дроном по цивільному авто на Харківщині загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН. 

Деталі

"Військові рф здійснили обстріл з БпЛА по цивільному автомобілю поблизу с. Прудянка Харківського району. В результаті ворожого удару двоє людей загинули, ще троє - отримали травми різного ступеня важкості", - повідомив Синєгубов. 

Він зазначив, що постраждалих госпіталізували. Всім надається висококваліфікована медична допомога.

Нагадаємо

22 січня Донецька область зазнала 1458 ворожих ударів, що призвели до загибелі чотирьох людей, включаючи дитину, та поранень шести осіб. У Черкаському від удару БПЛА загинули чотири людини, серед них п'ятирічний хлопчик, п'ятеро цивільних отримали поранення.

Павло Башинський

Війна в УкраїніКримінал та НП
Село
Війна в Україні
Донецька область
Олег Синєгубов
Харківська область