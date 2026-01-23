Армія рф завдала удару дроном по цивільному авто на Харківщині: двоє людей загинуло, троє отримали травми

Унаслідок удару дроном по цивільному авто на Харківщині загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

"Військові рф здійснили обстріл з БпЛА по цивільному автомобілю поблизу с. Прудянка Харківського району. В результаті ворожого удару двоє людей загинули, ще троє - отримали травми різного ступеня важкості", - повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що постраждалих госпіталізували. Всім надається висококваліфікована медична допомога.

Нагадаємо

22 січня Донецька область зазнала 1458 ворожих ударів, що призвели до загибелі чотирьох людей, включаючи дитину, та поранень шести осіб. У Черкаському від удару БПЛА загинули чотири людини, серед них п'ятирічний хлопчик, п'ятеро цивільних отримали поранення.