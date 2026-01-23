Армия РФ нанесла удар дроном по гражданскому автомобилю в Харьковской области: два человека погибли, трое получили травмы

В результате удара дроном по гражданскому автомобилю в Харьковской области погибли два человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Подробности

"Военные рф совершили обстрел из БпЛА по гражданскому автомобилю вблизи с. Прудянка Харьковского района. В результате вражеского удара два человека погибли, еще трое - получили травмы разной степени тяжести", - сообщил Синегубов.

Он отметил, что пострадавших госпитализировали. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

Напомним

22 января Донецкая область подверглась 1458 вражеским ударам, что привело к гибели четырех человек, включая ребенка, и ранениям шести человек. В Черкасском от удара БПЛА погибли четыре человека, среди них пятилетний мальчик, пятеро гражданских получили ранения.