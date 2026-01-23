$43.170.01
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 4380 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 16163 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 48198 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 29320 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 29621 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 28096 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 27149 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 51691 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 62084 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
Армия РФ нанесла удар дроном по гражданскому автомобилю в Харьковской области: два человека погибли, трое получили травмы

Киев • УНН

В Харьковской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего погибли два человека, а трое получили травмы. Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Армия РФ нанесла удар дроном по гражданскому автомобилю в Харьковской области: два человека погибли, трое получили травмы

В результате удара дроном по гражданскому автомобилю в Харьковской области погибли два человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН. 

Подробности

"Военные рф совершили обстрел из БпЛА по гражданскому автомобилю вблизи с. Прудянка Харьковского района. В результате вражеского удара два человека погибли, еще трое - получили травмы разной степени тяжести", - сообщил Синегубов. 

Он отметил, что пострадавших госпитализировали. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

Напомним

22 января Донецкая область подверглась 1458 вражеским ударам, что привело к гибели четырех человек, включая ребенка, и ранениям шести человек. В Черкасском от удара БПЛА погибли четыре человека, среди них пятилетний мальчик, пятеро гражданских получили ранения.

Павел Башинский

