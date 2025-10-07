армія рф атакувала Полтавщину дронами: рятувальники показали наслідки

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 18440 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 43474 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 37720 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 40639 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 72670 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 31913 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 38727 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 65875 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 77432 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92791 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
95%
752мм
Популярнi новини
У рф не було б жодної ракети й більшості дронів, якби вона не могла купувати компоненти західного виробництва - Зеленський6 жовтня, 20:14 • 3596 перегляди
Сили безпілотних систем уразили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" (відео)Video6 жовтня, 21:11 • 4006 перегляди
"Я вже фактично ухвалив рішення" - Трамп про постачання Україні ракет Tomahawk Video6 жовтня, 21:36 • 10009 перегляди
Керівник Миколаївського КЕУ розтратив 1,4 млн грн, виділених на оборону країни6 жовтня, 22:50 • 5416 перегляди
Може прискорити еволюцію війни: Україна створила унікальний безпілотний надводний корабель 23:24 • 8204 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 32468 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 42305 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 72681 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 183302 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 111143 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Марко Рубіо
Річард Аллен Ґренелл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Данія
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 11605 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 65865 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 62282 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 137887 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 69516 перегляди
Актуальне
The Guardian
Truth Social
The New York Times
Forbes
Су-30

армія рф атакувала Полтавщину дронами: рятувальники показали наслідки

Київ • УНН

 • 848 перегляди

У ніч на 7 жовтня російська армія атакувала Полтавщину дронами, спричинивши пожежі в адмінбудівлях та пошкодження житлового будинку і господарчої споруди. До ліквідації наслідків залучено 16 одиниць техніки та 64 рятувальники ДСНС, а також пожежний потяг.

армія рф атакувала Полтавщину дронами: рятувальники показали наслідки

У ніч на 7 жовтня російська армія атакувала Полтавщину дронами. Внаслідок ударів загорілися адміністративні будівлі, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адмінбудівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду

- йдеться у дописі.

У ДСНС повідомили, що до робіт збули залучені 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг "Укрзалізниці".

"Я вже фактично ухвалив рішення" - Трамп про постачання Україні ракет Tomahawk 06.10.25, 23:36 • 10192 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Полтавська область
Українська залізниця
Державна служба України з надзвичайних ситуацій