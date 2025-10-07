армія рф атакувала Полтавщину дронами: рятувальники показали наслідки

У ніч на 7 жовтня російська армія атакувала Полтавщину дронами. Внаслідок ударів загорілися адміністративні будівлі, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адмінбудівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду - йдеться у дописі.

У ДСНС повідомили, що до робіт збули залучені 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг "Укрзалізниці".

